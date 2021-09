ANGELA MERKEL OD MARCIPANA Nemci napravili slatkiš sa likom odlazeće kancelarke, da se zaslade i da je pamte kad ode sa vlasti

Za svakog Nemca koji se plaši da će mu nedostajati njen lik jedan poslastičar u Bavarskoj osmislio je savršen podsetnik na vreme kancelarke - portret od marcipana.

-To je suvenir za fanove Angele Merkel, ili one koji to nisu. Nadamo se da će jedni ili drugi njen portret od marcipana staviti negde u kuću, rekao je Tomas Cuber, menadžer poslastičarnice koji je imao ideju da se napravi portret Merkelove od kolačića od Marcipana, prenosi newseu.cgtn.com.

00:53 ANGELA MERKEL OD MARCIPANA Nemci napravili slatkiš sa likom odlazeće kancelarke

Napravljeno je 500 kolačića koji će se prodavati po ceni od 5 evra.

-Napravili smo ih tako da mogu da traju najmanje dve godine, tako da ljudi mogu da produže vreme Merkelove na još dve godine, rekao je on.

Dakle, to je više slatki oproštaj od kancelarke nego naglo ''doviđenja''.

Kurir.rs