UPS, GREŠKA! Američki milijarder slučajno pred kamerom priznao ubistvo prijateljice koja mu je pomogla da prikrije zločin

Kako prenose američki mediji, Durst je slučajno priznao krivicu u tri stara slučaja nerazjašnjenih ubistava tokom snimanja dokumentarnog filma HBO-a o njemu iz 2015.

Dok je još nosio mikrofon nakon jednog intervjua snimljen je kako u toaletu sam sebi mrmlja u bradu: "Eto ti ga sad. Uhvaćen si".

Autori dokumentarca pokazali su mu anonimnu poruku poslatu policiji sa lokacijom tela Bermanove. Durst, koji je verovao da je neuhvatljiv, je prokomentarisao da bi takvu poruku samo ubica poslao.

Analizom rukopisa i poređenjem sa pismom koje je godinu dana poslao Bermanovoj, Durst je "provaljen".

Tužilaštvo Dursta, kome sad preti doživotni zatvor, opisuje kao bogatog i "narcisoidnog psihopatu" koji je godinama izmicao pravdi, krijući se po SAD, izmišljajući lažna imena, pretvarajući se da je žena. Izricanje kazne se očekuje 18. oktobra.

Durst (78) je optužen da je Bermanovoj pucao u glavu kako bi prikrio nestanak svoje žene Ketlin Mekormak Durst koja je nestala u Njujorku 1982. godine.

Durst je osumnjičen i za ubistvo bivšeg komšije. Iako je godinama bio osumnjičen za nestanak supruge, 29-godišnje studentkinje medicine, i privlačio je pažnju javnosti i tabloida, optužnica nikad nije podignuta.

Tužilaštvo je navelo da je Durst ubio suprugu, a 18 godina kasnije i Bermanovu jer je htela da prizna policiji da mu je pomogla da prikrije ubistvo žene.

Bermanova je bila ćerka mafijaša iz Las Vegasa i Durstova prijateljica koja mu je pružila lažni alibi kada mu je supruga nestala. Ona se kasnije predomislila i htela da prizna, ali joj je on pucao u potiljak u njenom domu u Kaliforniji, gde je došao da je poseti i odmori se od skrivanja.

Kada je porodica Mekormak zatražila je 2000. da se ponovo otvori slučaj ubistva Durstove supruge, on je pobegao u Teksas gde se pretvarao da je nema žena Doroti Siner. Od svoje maske je odustao kada je slučajno sebi zapalio periku i više puta greškom ušao u muški toalet.

Tokom suđenja u Los Anđelesu, za ubistvo prijateljice, tužilaštvo je Dursta povezivalo i sa ubistvom komšije Morisa Bleka u Galvestonu, Teksas 2001. gde se krio od njujorških vlasti.

Durst je u tom slučaju oslobođen optužbe za ubistvo iako je priznao da je raskomadao Bleka i bacio njegove ostatke u more, nakon što je ovaj slučajno pogođen u koškanju oko pištolja.

Durst je unuk osnivača jedne od vodećih agencija za nekretnine u Njujorku.

Uhapšen je dok je ulazio u hotel u Nju Orleansu gde je bio prijavljen pod lažnim imenom i kao žensko, samo nekoliko sati pre emitovanja poslednje epizode dokumentarca "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst" bez kog, kako su naveli tužioci, ne bi bilo osuđujuće presude.

