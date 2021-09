BAJDENOVI GAFOVI PROBILI I OVU ZAŠTITU: Očajni pomoćnici predsednika SAD formirali "zid", ali se to pokazalo bezuspešnim VIDEO

"Opasnost" Boba Vudvarda i Roberta Koste citirala je brojne incidente predsednika sklonog gafovima u prvim danima njegove administracije, uključujući čudan razgovor sa reporterom Si-En-Ena za koji se kasnije izvinio.

"Ta strana Bajdena - njegova tendencija da ponekad da sumnjive ili omalovažavajuće izjave - i dalje je bila s njim i sada je bila deo njegovog predsedništva", kaže se u knjizi.

Zauzvrat, jedan broj Bajdenovih pomoćnika rekao je novinarima da su načelnik štaba Ronald Klejn i tadašnja savetnica Bele kuće Anita Dan radili na sprečavanju takvih incidenata držeći ga podalje od "neisceniranih događaja ili dugih intervjua", prenosi Foks njuz.

"Efekat su nazvali" zid ", predsednikova čaura", napisali su.

Međutim, autori napominju da su se ti incidenti i dalje pojavljivali, uprkos tom zaštitnom balonu.

U knjizi se kaže da je Bela kuća morala da pređe u režim kontrole štete nakon što je Bajden objavio da je postigao veliki dvostranački sporazum o infrastrukturi, ali je zatim rekla da je to zavisno od usvajanja liberalnijeg paketa potrošnje.

Navodno je to iznenadilo demokrate, koji su ih videli kao odvojene, i naljutilo republikance koji su bili nezadovoljni upozorenjem. To je dovelo do toga da su zvaničnici radili na telefonima kako bi popravili štetu, a Bajden je izdao opsežnu izjavu kako bi pojasnio svoj stav.

Knjiga sadrži niz otkrića, posebno izveštaje o tome kako je general Mark Majli komunicirao sa Kinezima kako bi ih uverio u strahove od napada tokom haosa koji je vladao oko pobune na Kapitoliju 6. januara.

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev Foks Njuza za komentar.

Kurir.rs

