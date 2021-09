DRŽITE MI PALČEVE: Finansijski guru i poznati antivakser umro posle višenedeljne borbe sa koronom

Stil (74) je bio primljen u bolnicu zbog virusa a nekoliko sati pre nego što je prikačen za respirator, rekao je prijateljima da mu "drže palčeve" da se izvuče.

"Možda se pitate zašto me nema. Protekle dve nedelje vodim bitku sa kovidom koju nije moguće dobiti. U bolnici sam i na kiseoniku. Danas me prebacuju na intenzivnu negu. Ovo je gadna bolest. Držite mi palčeve da se izvučem", naveo je on na svom Tviter nalogu koji je posle njegove smrti zaključan.

Svoje stavove o vakcinama i dezinformafcije o kovoiru Stil je redovno objavljivao na Tviteru. Kritikovao je ženu premijera Borisa Džonsona, Keri, što se vakcinisala iako je trudna, tvrdio je da korona "nije pandemija nevakcinisanih", i protivio se maskama i zatvaranjima.

Kada je reč o finansijskom sektoru, tu je bio poznat kao jedan od prvih koji je otkrio finansijsku prevaru osiguravajuće kuće Ekvitabl Lajf. Godinama je radio kao finansijski savetnik i imao je zavidnu reputaciju.

