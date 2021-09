NEMA VIŠE TAJNI, AUSTRALIJANCI SVE OTKRILI: Evo zašto im ne odgovaraju francuske podmornice, nacionalni interes je u pitanju VIDEO

U pokušaju da objasni iznenadni zaokret koji je izazvao veliki bes u Parizu, Morison je rekao da, iako razume razočarenje Francuske zbog tog pitanja, "nacionalni interes Australije je na prvom mestu".

"To mora biti na prvom mestu, a prvo je došlo, a interesima Australije najbolje služi trilateralno partnerstvo koje sam uspeo da uspostavim sa predsednikom Bajdenom i premijerom Džonsonom", rekao je on na konferenciji za novinare u nedelju.

Čini se da je odluka Australije da odustane od francuskog sporazuma i dobije podmornice na nuklearni pogon kroz novi sporazum sa Sjedinjenim Državama i Ujedinjenim Kraljevstvom iznenadila Francusku ranije ove sedmice.

Portparol francuske vlade Gabrijel Atal rekao je u nedelju da će predsednik Emanuel Makron u narednih nekoliko dana obaviti telefonski poziv sa američkim predsednikom Džo Bajdenom "radi napretka".

U razgovoru za TV kanal France 2 u subotu, francuski ministar inostranih poslova Žan-Iv Le Drijan rekao je da je odluka o prekidu dogovora koji je bio na delu od 2016. godine predstavljala "krizu", prenosi Si-En-En.

"Došlo je do laganja, dvoličnosti, velikog kršenja poverenja i prezira. To neće uspeti. Stvari među nama ne idu dobro, uopšte ne idu dobro", rekao je on.

U znak ozbiljne eskalacije, Francuska je opozvala svoje ambasadore u SAD -u i Australiji radi konsultacija u odgovoru na ovu najavu, diplomatski ekvivalent zatvaranja vrata nakon svađe.

Otkazivanje sporazuma ima stvarne ekonomske posledice po Francusku. Francuski proizvođač podmornica Naval Group rekao je da je 500 zaposlenih u Australiji i 650 u Francuskoj pogođeno kršenjem sporazuma.

Kompanija je u nedelju saopštila da je obustavila napore za zapošljavanje kako bi dala prioritet potrebama onih na koje se ugovor odnosi pri isteku.

Ali Morrison je u nedjelju branio tu odluku, rekavši da je bilo zabrinutosti oko dogovora sa Francuskom i prije nego što je otkazan.

"Imali smo duboku i ozbiljnu zabrinutost da sposobnosti koje pruža podmornica klase Attack neće ispuniti naše strateške interese i jasno smo stavili do znanja da ćemo donositi odluku na osnovu našeg strateškog nacionalnog interesa", rekao je on.

Le Drijan je takođe kritikovao Veliku Britaniju zbog njene uloge u sporazumu, rekavši: "Velika Britanija, nema potrebe, znamo njihov trajni oportunizam, pa nema potrebe da dovodimo našeg ambasadora da nam to objasni. Zapravo, u ovome je štaviše, Velika Britanija je višak".

Novi britanski ministar inostranih poslova Liz Trus rekla je da Velika Britanija nastoji da izgradi partnerstvo sa "zemljama istomišljenika". Pišući u novinama Sandej Telegraf, ona je rekla da novi sporazum sa Australijom i SAD pokazuje "spremnost Britanije da bude tvrdoglava u odbrani svojih interesa i osporavanju nepoštene prakse i zlonamernih dela".

