DIJANA JE BILA GADAFIJEVA FRIZERKA: Evo zašto su se devojci iz Bjeljine odsekle noge kada je upoznala libijskog lidera VIDEO

„Početak moje frizerske karijere počeo je u Libiji, nakon završenog školovanja, u saradnji sa jednom gospođom koja je bila iz naše zemlje, otvorila sam frizerski salon, i na samom početku naša klijentela je bila VIP. Što je kroz samo par meseci postala svojevrsna ulaznicu u rezidenciju Gadafijevih“, kaže Stevanovićeva.

Dobivši „plavu propusnicu“ Dijana je na početku prvo uljepšavala samo Gadafijevu suprugu, da bi nakon izvjesnog vremena njena redovna mušterija postao i prvi čovek Libije.

„Posle tri meseca, Gadafijeva žena me pitala da li šišam muškarce, ja sam potvrdila, iako tog trenutka nisam mogla da znam za koga pita iz rezidencije. Kada se na vratima pojavila crnkinja u uniformi, i za njom je ušao Gadafi, bukvalno sam blokirala. Taj čovek zrači neverovatnom harizmom, imala sam tremu, ruke su mi se tresle od straha. Rekao mi je ošišaćeš me kako ti ja kažem. Nakon čega sam mu se obratila na tečnom arapskom, što je njega iznenadilo, pitala sam ga da li mogu da sednem da se smirim, i dalje sam se tresla od treme. Njemu je sve to bilo neobično, i priznao je da ga do tog trenutka niko nije pitao da sedne u njegovoj blizini. Na šta sam mu odgovorila da je bolje da sjednem i smirim se, nego da mu drhtavim rukama odsečem uho, i završim u zatvoru, na šta se on glasno nasmejao, i tu počinje naša saradnja“, priseća se Stevanovićeva.

U obezbjeđenju Muamera Gadafija radile su isključivo žene. Dijana kaže da je njima ipak najviše verovao, što se na kraju ispostavilo ispravnim, jer su ga one poslednje napustile.

Uz Gadafijeve je bila do poslednjeg trenutka, sve uspomene vezane za tamošnji život su ostale, kada je iz ratom zahvaćene Libije uspjela da se sa bebom, suprugom i majkom, živa i zdrava vrati u Bijeljinu.

Kurir.rs/Novi Glas