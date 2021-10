PAKLU, IME TI JE AVGANISTAN Porođaj na +46, bez struje, lekova i pod svetlom mobilnog telefona: Žene i deca najveće žrtve talibana

U roku od nekoliko nedelja, porodilište u kome se Rabija porodila potpuno je opustošeno. Nema hrane, lekova, sredstava protiv bolova. Temperatura u bolnici je 43 stepena jer je struja isečena, a nema goriva za generatore.

"Bili smo mokri kao da smo izašli ispod tuša", rekla je Rabijina babica Abida koja je neumorno radila celu noć kako bi pod svetlom mobilnog telefona porodila Rabiju. "Bilo je to jedno od najužasnijih iskustava koje sam imala. Bilo je previše bolno. Ali to je to se događa svake noći i svakog dana od kada su talibani preuzeli vlast", dodala je ona.

Budući da je preživela porođaj, Rabija je jedna od "srećnijih". Avganistan ima jednu od najgorih stopa smrtnosti majki i dece na svetu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, 638 žena umre na 100.000 porođaja.

Situacija je ranije bila još gora, međutim svaki napredak koji se postigao na ovom planu od dolaska zapadnih sila, nestaje brzinom svetlosti.

"Očaj koji se oseća stvarno pritiska sve", rekla je izvršna direktorka Populacionog fonda UN (UNFPA), Natalija Kanem.

UNFPA procenjuje da će, bez podrške ženama, do 2025. godine umreti još 51.000 majki, da ćemo biti svedoci 4,8 miliona neželjenih trudnoća, kao i da dvostruko više ljudi neće imati pristup ginekološkim klinikama.

"Institucije primarne zdravstvene zaštite širom Avganistana su u potpunom kolapsu što znači da će stopa smrtnosti maji, dece, nažalost skočiti", kaže dr Vahid Madžruh, ministar javnog zdravlja, jedini koji je ostao na svom položaju posle pada Kabula. Madžruh je odlučan da se bori za zdravlje Avganistanaca ali je to, nažalost, Sizifov posao.

Zemlja je odsečena od sveta. Kada su se zapadne trupe povukle pred talibanima, međunarodna humanitarna pomoć Avganistanu je stala, a zdravstveni sistem zemlje se upravo oslanja na tu pomoć. Donori kažu da im je teško da pošalju sredstva i medicinske zalihe do Kabula.

Žene, koje talibani doživljavaju kao niža bića, su prve na udaru jer ono malo lekova što postoji ne ide u ginekološke klinike. Da situacija bude još gora, korona hara. "Priprema za mogući četvrti talas korone ne postoji", kaže dr Madžruh.

U Abidinom porodilištu, nedostatak sredstava znači da ne mogu da pošalju hitnu pomoć onima kojima to treba. Nemaju novca za gorivo.

"Pre nekoliko noći pozvala nas me žena koja je bila pred porođajem i kojoj je hitno trebala hitna pomoć jer je bila u ogromnim bolovima. Morali smo da je uputimo da potraži taksi, koga nije bilo. Kada je konačno uspela da nađe auto, bilo je prekasno. Porodila se u kolima i bila je bez svesti nekoliko sati od velikih bolova i ekstremne vrućine. Mislili smo da neće preživeti. I beba je bila u teškom stanju i nismo imali načina da im pomognemo", ispričala je Abida.

Srećom, i mama i devojčica su uspele da prežive.

"Radimo prekovremeno, dan i noć, pokušavamo da napravimo neki sistem ali su nam potrebna sredstva", kaže dr Kanem iz UNFPA. "Čak i pre dramatičnih događaja proteklih nedelja, svaka dva sada jedna Avganistanka je umirala na porođaju".

UNFPA pokušavaju da prikupe 29,2 miliona dolara za Avganistanke, lekove, medicinska sredstva i mobilne klinike za Avganistanke. Strahuju i da će skok u dečjim brakovima dovesti do skoka broja umrlih majki na porođaju. Kako je devojčicama zabranjeno da idu u srednju školu, strahuje se da će talibani sada uzimati svaku devojčicu koja im se svidi, a šanse da devojčica preživi porođaj u ovoj zemlji su male.

Talibanska zabrana ženama da rade dodatno unosi haos u već potpuni raspad zvan zdravstveni sistem Avganistana. U klinikama i bolnicama o ženama smeju da brinu samo žene. Jedna babica koja je želela da ostane anonimna ispričala je BBCu da su talibani nedavno pretukli lekara jer je pomogao jednoj ženi, sam, bez prisustva drugih ljudi.

"Ako ženu ne može da primi lekarka, onda lekar može da je pregleda samo u prisustvu dve ili više ljudi", ispričala je babica.

Žene, osim što moraju da nose burke i prekrivaju lice, ne mogu da izađu iz kuće bez pratnje muškog rođaka. To znači da trudnice često ne mogu da odu do lekara na kontrolu, jer im muževi rade. Uz to, mnoge žene zaposlene u zdravstvu ne mogu da se vrate na posao.

SZO je proralunao da na 10.000 Avganistanaca dolazi 4,6 lekara, sestara i babica, što je pet puta niže od "kritičnog". Ta brojka će, bez sumnje, biti sve manja sa jačanjem talibanskog stiska.

Uz to zaposleni u javnom sektoru, uključujući Abidu, već tri meseca nisu dobili platu. Mnogi od njih, uključujući nju, nastavljaju da rade zbog pacijenata i zbog svog naroda.

"Često se govori o žrtvama rata ali retki su oni koji pričaju o mrtvim majkama i bebama, smrtima koje su mogle da budu sprečene", kaže Heder Bar iz Hjuman rajts voča.

Bar je navela da mnoge trudnice sada moraju da kupuju sve medicinske potrepštine za porođaj. "Jedna žena je potrošila 26 dolara na rukavice, antiseštik, kateter. Potrošila je sav novac koji je imala i bila je pod užasnim stresom jer nije znala da li će morati na carski rez, jer bi u tom slučaju morala da kupi i skalpel, a ona para nije imala", ispričala je Bar.

Oni koji imaju novac, mogu da odu u privatne bolnice ali velika većina Avganistanki to ne može da priušti. Zbog toga se mnoge odlučuju na porođaj kod kuće, rizikujući tako i svoj i život svoje bebe.

Svetska banka procenjuje da oko 54,5 posto Avganistanaca živi ispod granice siromaštva, mahom u udaljenim oblastima. "Mi ovde pričamo o zajednici sa ekstremnim potrebama i vrlo malo resursa. Suočeni smo sa katastrofalnom zdravstvenom krizom", kaže lekar koji brine o pacijentima u siromašnim selima zapadnog Herata.

Mnogi Avganistanci sada strahuju da je situacija toliko otišla dođavola da povratka nema a najranjivije grupe - trudnice, majke i deca, trpe najviše.

"Situacija se svakim danom pogoršava. Niko ne zna šta će biti sa nama", kaže Abida dok očajna obavlja svoje dužnosti babice.

