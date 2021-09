OVA VAZDUŠNA STRUJA EVROPI DONOSI GLAD? Kreće se iz SAD, a već jednom je donela katastrofu starom kontinentu! VIDEO

Istraživanje objavljeno ove nedelje u Zborniku Nacionalne akademije nauka rekonstruisalo je istoriju putanje mlaznog toka u severnom Atlantiku od 700 -ih godina nove ere do 2000. Nalazi sugerišu da, iako klimatske promene nisu promenile lokaciju ključne klime sistem, međutim, visoke emisije mogle bi Evropu gurnuti u svet sličniji 1374.

Promene u mlaznom toku bile su vidljive tokom ekstremnih vremenskih uslova tokom prošle godine, od poplava u Evropi ovog proleća do toplotnog talasa koji je pogodio severozapadni deo Pacifika, iako je uloga klime u tim kretanjima još uvek otvoreno pitanje.

„Struja je talasasta, izvijajuća traka vetra, ali srednji položaj se menja tokom dužih vremenskih razmera“, kaže Metju Osman, klimatolog sa Univerziteta u Arizoni i vodeći autor studije.

Struja drži na mestu polarni vazduh na severu i vetar iz tropa na jugu. I gura površinske oluje na svom putu, u onome što je poznato kao olujni trag, preoblikujući kišu u ogromnim regionima. „Kada se mlazni tok ili olujna trasa nalaze južnije, već polusušna područja južne Evrope dobijaju mnogo vlage i blage temperature“, kaže Osman. "Ali kako se mlazni mlaz udaljava prema severu, on uklanja olujni trag i padavine i dovodi ga u severnu Evropu."

„Ovo nije velika stvar kada razmišljamo o dnevnim, nedeljnim vremenskim okvirima, ali ako pomislimo na projekcije o tome gde bi pustinje mogle ići u budućnosti, premeštanje vlage iz sušnih regiona u vlažna područja predstavlja problem.

Uzorkovanjem jezgara iz ledene ploče Grenlanda, koje pokazuju zapise o padavinama i temperaturi koje se vraćaju stotinama godina unazad, istraživači su uspeli da rekonstruišu zapis olujnih tragova preko severnog Atlantika.

Ono što su istraživači otkrili je iznenađujuća količina varijabilnosti. „Zapažanja su pokazala da je tokom poslednjih nekoliko decenija struha počela da migrira na sever“, rekao je Osman. Ali mlazni mlaz se toliko pomerio na sever i jug u poslednjih 1.200 godina da „izgleda da mlaz nije nastao iz onoga što bismo mogli očekivati samo od prirodnih varijacija“.

Maetju Osman, jedan od istraživača, uspostavlja bušenje bušotine u ledenoj jezgri.

Ipak, klimatski modeli ukazuju na to da će potok krenuti prema severu i da će se, prema ovom istraživanju, pomeriti izvan istorijske zone do 2060. godine u scenarijima najvećih emisija.

To znači da, koliko god ovog leta bili dramatični dim, kiša i požari, ima još mnogo nepoznanica na horizontu kako se sve više klimatskih sistema seli na nepoznatu teritoriju.

Istraživanje nije moglo da pruži istu vrstu istorijskog konteksta o talasanju potoka, što bi pomoglo da se otkrije uloga klimatskih promena u izazivanju ekstremnih vremenskih uslova. Ali to bi ipak moglo uspostaviti vezu između nekih istorijskih katastrofa i struje. „1728, 1740, to su bile godine u kojima su vetrovi duvali skoro polovinom njihovog normalnog intenziteta“, kaže Osman. "Iz istorijskih dokumenata znamo da su to bile godine koje su bile zaista hladne, gde je bilo zaista snažnog nedostatka padavina." 1740. godine, to ružno vreme izazvalo je veliku glad u Irskoj, ubivši milione ljudi - više po glavi stanovnika nego u Irskoj gladi od krompira 1840 -ih i 50 -ih godina.

„To je dobar test da se vidi da li se modeli mogu reprodukovati na realan način, uslove koje vidimo u ovom dalekom prošlom periodu u smislu ljudske civilizacije“, kaže Dženifer Frensis, vršilac dužnosti zamenika direktora u Vudel Klajmat Risrč Centru, koja je nisu uključeni u studiju. "Sve što mlaznice približi polu, ostaviće centralnu Evropu visoko i suvo, što će pogodovati sušnim uslovima i povezano je sa glađu".

Ali ponudila je dva upozorenja. Prvo, ona kaže da se klimatski modeli mogu isključiti na nekoliko ključnih načina koji na kraju precenjuju tendenciju mlaznog toka da se kreće prema severu. "Postoji mnogo stvari o kojima se treba zapitati u smislu onoga što modeli projektuju za buduću širinu mlaznog toka", prenosi Popular Mekaniks.

Drugo, primetila je da se istorijski podaci završavaju 2000. godine, dok bi se najočigledniji efekti zagrevanja na struju pojavili u poslednje dve decenije. "To bi ostavilo samo nekoliko godina, recimo, Arktika da se zagreje, a to jednostavno nije dovoljno da se vidi bilo kakav uticaj na vazdušnu struju".

Osman kaže da i dalje misli da klima „verovatno još nije dostigla pojavu nove vrste klimatskog režima“. I, naglašava, to znači da ljudi i dalje mogu sprečiti promene mlaznog toka - na kraju krajeva, sistem je samo pobegao od istorijske norme u scenariju velike emisije. "To ne mora da bude istina. To je samo model".

Kurir.rs