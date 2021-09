PONOVO RADI BIOSKOP: Somalijci posle 30 godina ponovo uživali u javnoj projekciji filmova

Somalija je posle tri decenije organizovala prvu javnu projekciju filma, probudivši tako nade da će u ovoj ratom uništenoj zemlji doći do neke vrste kulturnog oporavka.

Dva kratka filma somalijskog režisera Ibrahima CM prikazana su u Narodnom pozorištu u Mogadišu uz ogromno prisustvo snaga bezbednosti. Teatar je bio meta bombaškog napada i služio je kao baza za ratne vođe.

Direktor Abdikadir Abdi Jusuf rekao je da je ovo "istorijska noć za narod Somalije".

"Pokazuje buđenje nade... posle toliko godina izazova", rekao je on Frans presu. "To je platforma koja pruža priliku tekstopiscima, propovedačima, režiserima i glumcima da otvoreno prikažu svoj talenat", dodao je on.

Gledaoci su platili 10 dolara za gledanje dva filma - "Hus" i "Sastanak iz pakla" i morali su da prođu više kontrolnih punktova kako bi stigli do dobro čuvane "zelene zone" u kojoj se nalazi pozorište/bioskop ali i predsednička palata i zgrada parlamenta.

"U dobra stara vremena, ovde smo gledali koncerte, drame, zabavne predstave, folklor i filmove", rekao je jedan posetilac, Osman Jusuf Osman. "Teško mi je što u Mogadišu više nema onog noćnog života kakav je nekada postojao. Ali, ovo je dobar početak", dodao je on.

foto: Abdirahman YUSUF / AFP / Profimedia

Drugi su, pak, bili zabrinuti za svoju bezbednost.

Hakimo Mohamed je rekla da je bila školarac kada je sa prijateljima odlazila u teatar da gleda koncerte i predstave. "Ljudi su nekada izlazili noću i ostajali do kasno ali sada, sada mislim da to nije bezbedno", rekla je ona.

Pozorište su izgradili kineski inženjeri 1967. kao poklon kineskog lidera Mao Cedunga. Tokom 1970ih i 1980ih bilo je glavni centar kulturnog razvoja zemlje.

Zatvoreno je 1991. godine, kada je izbio građanski rat i služilo je kao baza ratnim vođama koje su se borile za prevlast nad gradom. Zbog svega toga, zgrada pozorišta je propala.

Kada je ponovo otvoreno 2012. godine, zahvaljujući popravkama koje je organizovala Misija Afričke unije u Somaliji, bombaš samoubica terorističke grupe Al Šabab ga je digao u vazduh jer ova grupa smatra da su zabava i filmovi nemoralni.

Kurir.rs