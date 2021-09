PREDSEDNIK VUČIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Voleo bih da Lašet bude kancelar, ali će najverovatnije biti Olaf, videćemo VIDEO

"Logično voleo bih da to bude Lašet i to nije nikakva tajna mi pripadamo istoj političkoj grupaciji. Ali koliko ova istraživanja pokazuju to je da će Olaf Šulc najverovatnije biti kancelar. Videćemo kako će sve to da se završi", rekao je Vučić za Kurir TV.

Malo su krenuli da se vraćaju CDU i CSU bilo je 26,20 sada je 25,22 videćemo kako će da se završi. Prilično neizvesna trka. Mislim da su najmanje šanse za Zelene da imaju kancelara, ali zeleni u ovoj kombinaciji takozvane "semafor" koalicije mogu da dobiju mesto ministra spoljnih poslova, što je značajna stvar razume se za celu Evropu.

"Tako da, komplikovano je i dalje, a nikako ne isključujte mogućnost velike kolaicije, ali opet u zavisnosti od toga ko je prvi, a ko je drugi ko bi bio kancelar, a ko ministar spoljnih poslova, sada je pitanje da li će koalicija semafor imati 50 plus ili će im trebati linke kao četvrta, a linke je u spoljnoj politici veoma naklonjena Srbiji , tako da mnogo kombinacija ima", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za Kurir TV.

