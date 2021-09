OVAJ GRAD ZOVU GLAVNO SELO RUSIJE: Velika spavaonica se nalazi kod Sankt Peterburga, njena najveća zgrada će vas ostaviti bez daha

Do kraja 20. veka u selu nikada nije živelo više od hiljadu ljudi, a danas je spavaonica Sankt Peterburga krcata džinovskim betonskim zgradama prema kojima Novi Beograd dođe kao gradić Liliputanaca.

Iako Kudrovo administrativno ne potpada pod teritoriju Sankt Peterburga već Lenjingradske oblasti, ono je proteklih godina postalo spavaonica severne prestonice Rusije.

Sve do prvih godina 21. veka tu se nalazilo seoce, u kojem su građevinske kompanije videle veliki potencijal i počele užurbani razvoj.

Preovlađujuća karakteristika današnjeg Kudrova su ogromne betonske zgrade visoke po 20 spratova, od kojih je najveća postala poznata širom Rusije i sveta.

Njene razmere su prosto neverovatne – 35 ulaza, 3.708 apartmana u džinovskom stambenom kompleksu sa 18 do 25 spratova. Napravljena je tako da stvara zatvorenu kružnu strukturu sa unutrašnjim dvorištem poput lavirinta koje je krcato parkiranim automobilima.

Čak i prema konzervativnim procenama, samo u ovoj zgradi živi najmanje 10.000 ljudi.

Relativna blizina Sankt Peterburga, velika potreba za novim stambenim prostorom i građevinske firme spremne da tu potražnju zadovolje napravile su od Kudrova "glavno selo Rusije".

Kudrovo se prvi put spominje u novgorodskim spisima u 15. veku. U 19. veku bilo je deo vlastelinskih poseda i u njemu su se nalazili vinogradi i destilerije votke.

Sovjetska vlast donela je reorganizaciju sela i osnivanje zadružne farme. Sredinom prošlog veka oko 300 ljudi je živelo u selu, a do kraja 80-ih do sela je iskopan i tunel za podzemnu železnicu, ali stanica do danas nije otvorena.

Sve to se, međutim, promenilo početkom 21. veka, a malo selo Kudrovo postalo je grad.

Kudrovo takođe zovu "mravinjak", jer je početkom 2000-ih počela gradnja stambenih kompleksa od 20 i više spratova sa prevashodno manjim stanovima.

Uprkos tome što "glavno selo Rusije" još nema milion stanovnika, uzimajući u obzir stopu rasta neće proći još mnogo vremena da stigne do tog broja.

