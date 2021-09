META CIA planirala da likvidira ili kidnapuje Džulijana Asanža!

Asanž im je bio trn u oku... Majk Pompeo i Donald Tramp foto: AP / Andrew Harnik

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) pod vlašću predsednika Donalda Trampa razmatrala je da likvidira ili kidnapuje Džulijana Asanža, osnivača Vikiliksa, zbog objavljivanja tajnih dokumenata! Kako prenosi Jahu njuz, pozivajući se na 30 bivših američkih zvaničnika, objavljivanje poverljivih dokumenata je smatrano za "najveći gubitak tajni u istoriji CIA", zbog čega su na stolu bile razne opcije kako ućutkati Asanža.

Promene u Ekvadoru

Hajku protiv Asanža predvodio je Majk Pompeo, tadašnji direktori CIA, zbog objavljivanja serije dokumenata koja su klasifikovana kao "Valut 7". Planovi za akciju su se intenzivirali nakon što se u Stejt departmentu pojavila i opcija da bi Asanž iz ambasade Ekvadora, gde je zatražio azil, mogao da pobegne u Rusiju.

Nije želeo da navlači bes javnosti... Barak Obama foto: Reuters Nije tražio izručenje - Obama poštovao ustav Zanimljivo je da Barak Obama, bivši predsednik SAD, kome je zamenik bio aktuelni šef države, nije tražio izručenje Asanža od Velike Britanije. Ministarstvo pravde SAD je tada smatralo da bi se zahtev za izručenje kosio sa Prvim amandmanom Ustava SAD, koji garantuje slobodu izražavanja. Pravnici su smatrali da Vikiliks objavljivanjem dokumenata zapravo radi na informisanju javnosti. Dolaskom Trampa u Belu kuću, slučaj protiv Asanža je ponovo postao aktuelan i protiv njega je podignuta optužnica.

Zbog toga se razmatralo više opcija kako da se njegov odlazak u Rusiju spreči, a jedan od njih je pucanje u gume avione pri poletanju u slučaju da se ukrca na let ka Rusiji. Asanžov azil u ambasadi Ekvadora u Londonu povučen je u aprilu 2019. Do toga je došlo nakon promene vlasti u Ekvadoru i on je ubrzo predat britanskoj policiji. Trenutno se nalazi u zloglasnom zatvoru Belmarš, gde čeka konačnu odluku sudskih vlasti o tome da li će biti izručen SAD, gde ga čekaju teške optužbe za špijunažu i odavanje državnih tajni.

Protest protiv izručenja Asanža foto: EPA

Među opcijama koje je CIA razmatrala kako da ućutka Asanža su i neki koji kao da su izašli iz scenarija za film o Džejmsu Bondu. Oni uključuju i oružani prepad i pucnjavu u Londonu, kao i zabijanje automobilom u transportni kombi. Američki zvaničnici su čak i zatražili dozvolu i asistenciju od svojih britanskih kolega da učestvuju u operaciji. Britanske službe su čak dale zeleno svetlo za izvođenje operacije. CIA je planove o likvidaciji Asanža vodila paralelno s bitkom koju je ministarstvo pravde SAD vodilo za njegovo izručenje.

Bes u Beloj kući

Vikiliks je prvi put navukao bes američke vlade 2010, kada je objavio više hiljada stranica tajnih izveštaja i dokumenata među kojima se navode detalji o hakerskim akcijama koje je CIA sprovodila. Tada su američke vlasti optužile Asanža da je deo zavere da se hakuju kompjuteri američke vlade sa bivšim vojnim obaveštajcem Čelsi Mening. Asanž je utočište od izručenja potražio u ambasadi Ekvadora u Londonu 2012.potpisi