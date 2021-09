JAPAN UKIDA VANREDNO STANJE NAKON POLA GODINE: Pritisak na zdravstveni sistem se smanjuje, ali neke mere ipak ostaju na snazi

Premijer Jošihide Suga će održati konferenciju za medije, na kojoj će objaviti odluku nakon što vladina radna grupa formalizuje plan.

Neke mere ipak ostaju na snazi

Ipak, ukidanje protivepidemijskih mera neće biti potpuno. Nišimura je najavio da će u sledećih mesec dana ostati neka ograničenja u radu restorana i za događaje na kojima bi se okupio veći broj ljudi, kako bi se sprečio ponovni rast broja zaraženih.

"Nema sumnje da će biti više novih slučajeva nakon što ukinemo vanredno stanje. Moramo da nastavimo sa nužnim merama da bismo sprečili novi porast", rekao je Nišimura, dodajući da će, u slučaju velikog povećanja zaraženih, biti moguće uvesti kvazi vanredno stanje.

Restorani, koji su do sada mogli da rade do 20 sati i nisu smeli da poslužuju alkohol, sada će moći da posluju do 21 sat i biće bez zabrane točenja alkohola.

Japan je na vrhuncu talasa imao dnevno oko 25.000 novozaraženih osoba, dok je juče taj broj iznosio 1.128, što je gotovo upola manje nego što ih je bilo u nedelju (2.129). Vakcinisano je blizu 60 odsto populacije, a vlada je najavila da će svi koji to još žele moći da prime vakcinu do novembra.

