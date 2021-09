DANSKI UMETNIK IZVEO PREVARU VEKA Muzej mu dao brdo para da ih koristi za svoje delo, on vratio prazna platna i ovako sve objasnio

Haning je zamoljen da rekreira dva svoja prethodna dela: "Prosečan danski godišnji prihod iz 2010." i "Prosečan godišnji prihod Austrije", prvi put izložen 2007. Na oba je koristio stvarnu gotovinu za prikazivanje prosečnih prihoda dve zemlje, prema saopštenje umetnika.

Osim naknade za rad, Haning je takođe dao bankovne novčanice koje će koristiti u radu, rekao je direktor muzeja Lase Anderson. U njihovom ugovoru je čak navedeno da će muzej dati Haaningu dodatnih 6.000 evra za ažuriranje dela, ako je potrebno, rekao je Anderson. U vreme kada su radovi bili izloženi, danski rad je isticao prosečan prihod od 328.000 kruna, otprilike 37.800 dolara, dok je prosečna austrijska plata prikazana oko 25.000 evra, ili 29.000 dolara.

foto: EPA-EFE/Henning Bagger

"Takođe imamo ugovor da novac od 84.000 američkih dolara koji će biti prikazan u delu nije Jensov i da se mora vratiti kada se izložba zatvori 16. januara 2022. godine", rekao je Anderson za Si-Bi-Es Njuz.

"Izložba se zove 'Vork it Aut' i prikazuje umetnička dela mnogih različitih savremenih umetnika", rekao je on i dodao da izložba "Ona traje od 24. septembra do 16. januara 2022. godine".

Anderson je rekao da je, kada su razgovarali sa umetnikom o izradi dela ranije ove godine, pristao na ugovor i "naznačio je prilično lak posao".

“Take the Money and Run,” by artist Jens Haaning (2021) pic.twitter.com/sC3UQojHRd — TLOV.J. (@VaJohn) September 27, 2021

Ali kada je došlo vreme da Haning zaista isporuči stvari, učinio je neočekivano.

"Kustos je primio poruku mejl u kojoj je Jens Haning napisao da je napravio novo umetničko delo i promenio naslov dela u" Uzmi novac i beži ", rekao je Andersson. "Naknadno smo mogli da utvrdimo da novac nije uložen u posao."

Zaista, okviri koji su trebali biti ispunjeni gotovinom bili su prazni.

"Osoblje je bilo jako iznenađeno kada su otvorili sanduke. Bio sam u inostranstvu kada su sanduci otvoreni, ali sam odjednom dobio mnogo poruka", rekao je Anderson.

Kada je konačno video „Uzmi novac i beži“, Anderson je rekao da se zapravo nasmejao. "Jens je poznat po svojoj konceptualnoj i aktivističkoj umetnosti sa humorističkim dodirom. I to nam je dao - ali i malo uzbune jer svi znaju da se čudi da li je novac otišao", rekao je on.

foto: EPA-EFE/Henning Bagger

Prema Haningovom saopštenju za štampu, "ideja iza je bila pokazati kako se plate mogu koristiti za merenje vrednosti rada i prikazati nacionalne razlike unutar Evropske unije. Ali promenom naslova dela u" Uzmi novac i beži " Haning „dovodi u pitanje prava umetnika i njihove uslove rada kako bi uspostavili pravednije norme u umetničkoj industriji“.

"Svi bi hteli da imaju više novca, a u našem društvu se radna industrija vrednuje drugačije", rekao je Haning u saopštenju. "Umetničko delo se u suštini odnosi na uslove rada umetnika. To je izjava u kojoj se kaže da i mi imamo odgovornost da preispitamo strukture čiji smo deo. I ako su te strukture potpuno nerazumne, moramo s njima raskinuti. To može biti vaš brak, vaš rad - to može biti bilo koja vrsta društvene strukture".

Andersson je rekao da iako nije bilo ono što su se dogovorili ugovorom, muzej je dobio novu i zanimljivu umetnost. „Što se tiče iznosa od 84.000 dolara, on još uvek nije raskinuo nijedan ugovor jer početni ugovor kaže da ćemo novac vratiti 16. januara 2022.“

Direktor muzeja je rekao da će sačekati i videti šta H aning radi, ali ako novac ne bude vraćen 16. januara, "mi ćemo, naravno, preduzeti potrebne korake kako bismo osigurali da Jens Haaning ispoštuje svoj ugovor".

Rekao je da su u kontaktu sa Haningom, kojeg je nazvao "uglednim i poznatim umetnikom u Danskoj". Ali još nisu postigli dogovor.

Kurir.rs