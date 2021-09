PUTIN JE DOVEO ATRAKTIVNU BRINETU KAKO BI ODVUKAO PAŽNJU TRAMPU: Cure pikanterije iz nove knjige bivše sekretarke Bele kuće! FOTO

"Ruski predsednik Vladimir Putin poveo je sa sobom atraktivnog prevodioca koja bi odvratila pažnju bivšeg predsednika Donalda Trampa na njihovom sastanku 2019. godine, a Tramp je rekao Putinu da će se ponašati oštro pred kamerama, ali kad novinari napuste prostoriju da onda mogu 'privatno lepo da razgovaraju" - otkriva bivša zvaničnica Bele kuće Stefani Grišam u njenoj predstojećoj knjizi.

foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Profimedia

"U redu, s Vama ću se nekoliko minuta ponašati malo oštrije, ali to je za kamere. Nakon što oni odu, razgovaraćemo. Razumete? - rekao je Tramp Putinu kad su se u junu 2019. godine sastali u Japanu na G20 skupu, ispričala je Grišam.

Stefani Grišam foto: MARK WILSON / Getty images / Profimedia

Knjigu "I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House" (Odmah ću odgovoriti na vaša pitanja: Šta sam videla u Trampovoj Beloj kući) nabavili su Vašington Post i Njujork tajms, a na policama knjižara naći će se 5. oktobra.

foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Profimedia

Grišam je bila pomoćnica u kampanji 2016., a ubrzo je postala portparolka prve dame Melanije Tramp. Od jula 2019. do aprila 2020. proglašena je sekretarkom za medije i direktorom komunikacija u Beloj kući.

Zatim se vratila u Istočno krilo kako bi ponovo bila portparolka prve dame, a u novoj knjizi, otkrila je odgovore na brojna pitanja i prepričala neke od najupečatljivijih trenutaka iz Trampovog mandata.

Na sastanku u Japanu 2019. godine, Tramp ga je razigrano grdio i mahao prstom prema Putinu pred kamerama govoreći ruskom čelniku da se "ne meša u izbore" pre nego što su 90 minuta mirno pričali iza zatvorenih vrata bez prisutnih novinara.

foto: REN TV/east2west news / East2West News / Profimedia

Prema Tajmsu, Grišam je razgovarala sa Fionom Hil, administrativnim stručnjakom za Rusiju koja je objasnila šta je Putin uradio kako bi zbunio Trampa.

"Kad je sastanak počeo, Fiona Hil se nagnula i pitala me da li sam primetila Putinovog prevodioca, vrlo atraktivnu brinetu sa dugom kosom, lepim licem i predivnom figurom", napisala je Grisham.

"Nastavila je da priča kako sumnja da je Putin lično odabrao tu ženu da odvrati pažnju našeg predsednika", rekla je.

foto: Daria Boyarskaya/east2west news / East2West News / Profimedia

Kako piše Dejli mejl, atraktivna brineta zove se Daria Bojarskaja koja osim što se bavi prevođenjem, takođe je i plesačica.

