REPLIKA VELIKOG GRADA? Arheolozi pronašli misterioznu citadelu u drevom gradu Maja koja svedoči o neočekivanim vezama civilizacija

Stručnjaci smatraju da je Tikal, arheološki lokalitet u Gvatemali, u davnoj prošlosti bio jedno od najvažnijih naselja u drevnom carstvu Maja, naročito između 200. i 900. godine. Kada je bio na vrhuncu, u njemu je verovatno živelo i do 90.000 ljudi.

Koristeći opremu za skeniranje LIDAR, arheolozi su pronašli dokaze o naselju čije građevine nalikuju stilu zgrada u Teotivakanu - velikoj metropoli čija je gradnja krenula vekovima pre uspona Asteka, a koju je izgradila uglavnom nepoznata kultura, piše Science Alert.

Ovo otkriće moglo bi naučnicima da ponudi neke odgovore o interakciji ova dva grada. Iako su bili međusobno udaljeni više od 1.000 kilometara, zna se da su trgovci putovali između ta dva urbana središta.

"Pokazalo se da je ono što smo smatrali prirodnim brežuljcima zapravo naselje koje podseća na carsku palatu u Teotivakanu", rekao je antropolog Stiven Hjuston sa Univerziteta Braun. "Bez obzira na to ko je izgradio ovu repliku i zašto, to bez sumnje pokazuje da je mnogo ranije nego što smo mislili postojao određeni nivo interakcije između Tikala i Teotivakana", dodao je on.

Ono što posebno iznenađuje kod ovog otkrića je to da se arheološki lokalitet Tikal sistematski istraživao još od 1950ih - Tikal je jedan od drevnih gradova o kojima znamo najviše - a da je svo to vreme ovo naselje bilo skriveno od pogleda.

Otkriće ove "replike" mnogo većeg Teotivakana otvara neke fascinantne mogućnosti.

Stručnjaci smatraju da su pronađene zgrade možda služile kao neka vrsta diplomatskog poslanstva ili možda kao vojna ispostava. Čini se da su ga napravili ljudi iz Teotivakana ili meštani pod njihovom kontrolom. "Kao da je lokalnim graditeljima rečeno da koriste tehnologiju koja uopšte nije lokalna, i podignu ovaj veličanstveni novi kompleks", rekao je Hjuston.

"Retko kada imamo dokaze dvosmerne interakcije dve civilizacije, ali ovde, kao da gledamo strance koji agresivno naseljavaju novu oblast", dodao je on.

Iskopavanja su pokazala da su objekti u tom naselju bili napravljeni od blata, a ne od krečnjaka koji su tradicionalno koristile Maje, što upućuje na to da su na tom mestu možda građene replike. Naselje je i vrlo specifično postavljeno sa zgradama koje su iskošene 15,5 stepeni sa istoka na sever, potpuno u skladu sa zgradama Teotivakana.

Dodatni intrigantni detalj je da su krajem 4. veka vojske Teotivakana pokorile Tikal, što je pokazatelj da se veza dva uticajna grada loše završila ali do sada niko nije znao šta se dešavalo stotinama godina pre toga.

U tom naselju arheolozi su našli i na jedno grobno mesto za koje se čini da se u njemu nalazi teotivakanski ratnik, a koje podseća na slična gromna mesta u tom dalekom gradu.

Nova studija, objavljena u časopisu Antiquity pruža naučnicima mogućnost da istraže još jednu, danas vrlo "vruću" temu: kolonijalizam i posledice dominantnih političkih i ekonomskih sistema u svetu.

