PANDORINI PAPIRI OTKRILI TAJNO BOGATSTVO SVETSKIH MOĆNIKA: Na listi Putinova ljubavnica, Bler, Babiš, Šakira,

Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) objavio je nalaze istrage u kojoj je učestvovalo oko 600 novinara iz 117 zemalja, a u kojoj se proveravalo čak 11,9 miliona tajnih dokumenata iz 14 poreskih rajeva širom sveta! U pitanju su dokumenta koja se odnose na preko 29.000 ofšor kompanija iz Paname, Belizea, Kipra, UAE, Singapura, Švajcarske, Britanskih Devičanskih Ostrva...

Više od 300 javnih ličnosti

U tim dokumentima se navode podaci o više od 300 javnih ličnosti iz celog sveta, među kojima je 35 bivših i sadašnjih lidera država.

Slučaj star 12 godina - Babiš: To je zavera

Češki premijer Andrej Babiš označio je objavljivanje dokumenata kao zaveru smišljenu da on ne bi pobedio na parlamentarnim izborima 8. i 9. oktobra i tvrdi da nije učinio ništa nezakonito u kupovini luksuznih nekretnina u Francuskoj: - Čekao sam šta će izvući neposredno pred izbore da mi nanesu štetu i da utiču na češke izbore. Ovog puta slučaj star 12 godina. U njemu je jasno da nisam učinio ništa protiv zakona ni loše, ali to ih ne sprečava u tome da pokušavaju da me blate i tako utiču na češke izbore - rekao je Babiš.