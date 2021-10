AFERA PANDORINI PAPIRI TRESE KREMLJ Peskov o pokretanju istrage protiv Putina: Za to nema nikakvog osnova

Dimitri Peskov predstavnik Kremlja za saradnju sa medijima povodom otkrića svetske afere "Pandorin papiri" koje optužuju ruskog predsednika Vladimira Putina, označio je kao neutemeljene tvrdnje, koje nemaju nikakve dokaze o skrivenom bogatstvu ljudi iz najbližeg okruženja ruskog predsdnika.

" Smatram da će se objave nastaviti. Nismo do sada videli ništa posebno", rekao je Peskov i upozorio da nije jasno kako neko može verovati takvim dokumentima". Na novinarsko pitanje da li će biti pokrenuta istraga, Peskov je odgvorio: "Za to bi trebala da postoji podloga, zar vam se ne čini? Za sad smo videli tvrdnje, ali nije jasno na čemu su one utemljene. Naravno nema nikakvog razloga za pokretanje bilo kakve istrage.

Kurir.rs/24ur