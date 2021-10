KRVAVI POHOD 18-GODIŠNJAKA u TEKSASU: U pucnjavu u Arlingtonu povređeno četvoro! Traga se za napadačem! VIDEO

Osoba sa oružjem otvorila je vatru na 2. spratu srednje škole Timberju.

Zvaničnik Policijske uprave Arlington potvrdio je da postoje 4 žrtve iz ove situacije. Tri osobe prevezene su u lokalnu bolnicu. Jedna povređena maloletnica odbila je lečenje.

Za dve žrtve se kaže da imaju rane od metka.

Policija traga za Timotijem Džordžom Simpinsom za koga sumnjaju da je umešan u pucnjavu

Kako je ranije saopšteno najmanje tri osobe povređene su u srednjoj školi u Dalas-Fort Vort, dok je policija reagovala na izveštaje o aktivnom strelcu.

Policija i vatrogasaci su brzo stigli u srednju školu Timbervju u Arlingtonu.

Na tviteru se pojavio snimak iz jedne od učionica, nakon što su saznali za pucnjavu.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz