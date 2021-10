PRVI UDARAC KONTROVERZNOM ZAKONU SB8: Federalni sud blokirao zabranu abortusa u Teksasu

Zakonom, poznatim kao SB8 (Senate Bill 8), zabranjen je abortus u Teksasu posle 6. nedelje trudnoće, kada većina žena i ne zna da su trudne, i omogućava svima da prijave lekare koji izvode ove procedure i majke koje na njih odu.

Odluka federalnog suda posledica je apela koji je podnela Bajdenova administracija i sprečiće drugu najmnogoljudniju državu u SAD da sprovodi republikanski zakon sve dok Vrhovni sud SAD ne da svoju konačnu reč.

Suspendovanje zakona ne znači, međutim, da će se u Teksasu nastaviti sa uslugama pružanja abortusa jer mnogi lekari strahuju da, be trajne pravosnažne odluke, mogu da budu tuženi.

"Odluka je važan korak ka vraćanju ustavnih prava žena u Teksasu", rekla je portparolka Bele kuće Džen Psaki. "Borba je tek počela, kako u Teksasu tako i u drugim državama gde su ženska prava ugrožena".

Očekuje se da će se vlasti Teksasa žaliti na odluku i to petom okružnom sudu koji je ranije dozvolio da se donese ovakav zakon.

Guverner Teksaa Greg Abot potpisao je zakon u maju kojim se zabranjuje abortus kada se detektuje srčana aktivnost fetusa, što je obično oko šeste nedelje, i ovlašćuju građani da podnesu tužbe od 10.000 dolara protiv onih koji zakon prekrše.

Bajdenova administracija podnela je kontratužbu, navodeći da zakon krši ustavna prava žena. "Država ne može da zabrani abortuse posle šeste nedelje. Teksas je to znao ali su ipak istrajali na zabrani i država je pribegla osvetničkoj šemi bez presedana sa ciljem da zaplaši one koji pružaju usluge abortusa i one koji pomažu ženama da iskoriste svoja ustavom zagarantovana prava", rekao je Brajan Neter iz ministarstva pravosuđa pred federalnim sudom.

Sudija Robert Pitman ocenio je u mišljenju na 113 strana, da je Teksas pribegao "šemi bez presedana" kojom je uskratio pacijentima njihova ustavom zagarantovana prava na abortus.

"Od trenutka jada je SB8 stupio na snagu, ženama je nezakonito zabranjeno da kontrolišu svoj život na način koji je zaštićen Ustavom", naveo je Pitman koga je za sudiju postavio bivši predsednik Barak Obama.

Slične zakone usvojile su i druge države, mahom na Jugu i svi su blokirani, ali je teksaška verzija dodatno problematična jer omogućava privatnim građanima a ne advokatima ili tužilaštvu da podnose tužbe, što će, smatraju aktivisti, dovesti do lova na veštice.

Vrhovni sud SAD, najviša pravosudna i ustavna instanca u Americi, počeo je svoj mandat sastancima uživo i očekuje se da će u dogledno vreme razmotriti ustavnost zakona o zabrani abortusa u Misisipiju kojim je pokušano da se obori istorijski važna presuda u slučaju Rou protiv Vejda kojim je 1973. godine ženama zagarantovano pravo na abortus. Problem je što je Vrhovni sud, posle smrti Rud Bejder Ginzburg, pao u ruke republikanaca - čak tri sudije je postavio Donald Tramp, pa je odnos snaga 6:3.

Mnogi strahuju da će takav konzervativni sud, koji nije razmatrao zakon u Teksasu, ali se 5 sudija izjasnilo za njega, odobriti i zakon iz Misisipija.

Organizacija Planirano roditeljstvo (Planned Parenthood) objavila je izveštaj, uoči zasedanja Vrhovnog suda, u kojem navodi da će, ako Rou protiv Vejda bude oboren, 26 država u SAD uvesti zabranu abortusa i, de fakto, gurnuti SAD u srednji vek, bar kada je reč o pravu žene da odlučuje o svom telu i svom zdravlju.

