DA LI ĆE SE PONOVO SASTATI PAPA I RUSKI PATRIJARH? Pregovori su u toku, datum se još ne zna, a nema uslova za posetu pape Moskvi

Više od pet godina posle njihovog prvog susreta, papa Franja i ruski patrijarh Kiril, mogli bi uskoro ponovo da se sastanu. Patrijarh i papa su se prvi put sreli u Havani u februaru 2016.

Šef kancelarije Ruske pravoslavne crkve za odnose sa inostranstvom, mitropolit Ilarion rekao je da bi dvojica verskih lidera ponovno mogla da se susretnu i to na nekom neutralnom terenu.

Ilarion nije precizirao kad bi i gde do susreta moglo da doše, ali je rekao da će javnost biti obaveštena o tom susretu "neposredno pred statanak". Slično je bilo i prilikom susreta na Kubi, kada se za sastanak saznalo svega nekoliko dana ranije.

Ilarion, koji se u Vatikanu sreo sa papom, rekao je novinarima posle tog sastanka da bi bilo dobro da se papa Franja i patrijarh Kiril sretnu, ali da još nije "sazrelo vreme za papin dolazak u Rusiju" i Vatikan prihvata "takvo stanje stvari", prenosi Jutarnji list.

"Ne moram da ulazim u detalje zašto još nije vreme za posetu pape Franja Moskvi, jer obe strane te razloge vrlo dobro znaju i prihvataju", rekao je on.

Ilarion je podsetio da je posle susreta dvojice duhovih lidera, došlo do "pozitivnog napretka" i da su odnosi dve crkve dobili "novi impuls". Kaže da se obe crkve nalaze pred novim izazovima i da zbog toga "ima smisla organizovati novi susret".

Ruski mediji prenose da se već duže vreme vode pregovori o novom susretu pape i patrijarha i da bi on verovatno uskoro i mogao da se dogodi, ali niko ne zna kada jer su obe strane oko toga vrlo diskretne i zatvorene.

Sa druge strane, državni sekretar Svete stolice Pjetro Parolin rekao je ruskoj agenciji TASS da on nema informacija da bi do susreta moglo uskoro da dođe, ali je i on ocenio da "nema uslova za posetu pape Franja Rusiji".

