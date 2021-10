HUMANITARNA I EKOLOŠKA KATASTROFA: Tanker koji godinama truli u Crvenom moru mogao bi da ostavi 8 MILIONA LJUDI bez pijaće vode

Nova studija je pokazala da će, ako nafta procuri, osam miliona ljudi ostati bez pristupa pijaćoj vodi a ribni fond Jemena će u roku od tri nedelje biti uništen.

U toku su pregovari da se sa tankera FSO Sejfer, koji truli u vodi od 2017. godine, skloni 1,1 miliona barela sirove nafte. Poređenja radi, to je četiri puta više nafte nego što je iscurilo iz Ekson Valdeza u Aljaskom zalivu 1989. godine.

Ako procuri, nafta će izazvati ekološku katastrofu ne samo u Jemenu, već i u Saudijskoj Arabiji, Eritreji i Džibutiju, pokazale su nove studije.

Situaciju dodatno pogoršava politička situacija u Jemenu, gde pregovori vlade, i Huti pobunjenika uz posredovanje UN nikako da se pomere sa mrtve tačke, pa UN ne mogu da garantuju bezbedno održavanje plovilo čiji trup uveliko truli.

Ako do izlivanja nafte dođe, a sada se sve više strahuje da će se to dogoditi, to će dovesti do zatvaranja luka Hodeida i Salif u roku od dve sedmice i samim tim će biti ugroženo snabdevanje Jemena gorivom.

Posledice toga će biti da će cena nafte u Jemenu skočiti 80 procenata a bez pumpi za vodu, koje pokreće nafta, osam miliona ljudi će ostati bez pristupa pijaćoj vodi. Dva miliona ljudi neće imati pristup vodi ako postrojenja za desalinaciju u regionu prestanu sa radom.

Iako se očekuje da će polovina nafte ispariti u roku od 24 sata, ostatak će za šest do 10 dana stići do zapadne obale Jemena, a u roku od tri nedelje do luka na jugu.

Naftna mrlja će ugroziti između 66,5 i 82,5 posto ribnog fonda u jemenskom delu Crvenog mora u roku od nedelju dana, dok bi za tri nedelje mogla da uništi kompletan.

U izveštaju koji je objavio Nature Sustainability se navodi da bi izlivanje nafte moglo da ugrozi globalnu trgovinu jer bi zbog čišćenja dolazilo do preusmeravanja brodskih ruta.

"Mogućnost curenja nafte je vrlo izgledna", upozoravaju stručnjaci.

