KAKO SAM POBEGLA IZ SKRIVENOG SVETA BANDE Ispovest žene kojoj je ćerka promenila život nateraće vam suze na oči

Alijina najranija sećanja nisu porodična putovanja i plišane mede. Umesto toga, ona se seća da je došla iz škole i osetila olakšanje ako vidi da je prednji prozor otvoren. To je značilo da njen tata pušta vazduh da uđe. Ona tada nije mnogo znala o drogi. Ali je naučila da otvoren prozor znači da će on biti dobro raspoložen. -Ako je prozor bio zatvoren nije bilo dima, to značli da tata nije dobio ono što mu treba, rekla je ova devojka, prenosi BBC. U to vreme, niko nije znao šta se dešava iza zatvorenih vrata u njihovoj kući u južnom Londonu. Kaže da je bilo nasilja u porodici. Ona i njena sestra bi se grlile na krevetu na sprat i plakale. U to vreme, ponekad je novca bilo malo, pa je i hrane bilo malo - priseća se Alija dana kada u kući uopšte nije bilo nikoga, a ona je gladna išla u školu. Prošle su godine pre nego što je socijalna služba pokupila Aliju i njenu braću i sestre. Alija snažno oseća da su prilike, da se zaštite njena braća i sestre, propuštene i prisetila se kako su se pred socijalnim radnicima njeni roditelji pretvarali. Priče poput njene slede klasičan obrazac, kaže Kendra Hausmen, konsultant za kriminalne aktivnosti dece. -Ako dom nije bezbedno mesto, to ih čini podložnima eksploataciji, naglasila je i upozorila da postoji još mnogo devojaka poput Alije. Ali, uprkos svim izgledima, Alija je na kraju uspela da preokrene svoj život. Jednog sunčanog dana, kada je imala osam godina, Alijin otac je pozvao prijatelje da proslave njegov rođendan, Neko je dao Aliji šampanjac, a ona se toliko napila da je odvedena u bolnicu jer se otrovala alkoholom. To je bio početak Alijine zavisnosti od alkohola. -Posle toga, ja sam stalno pila i uvek sam htela piće, rekla je ona. Do 13. godine ona je postala zavisna od alkohola. -Piće stvara probleme, pila sam zato što sam bila depresivna, rekla je ona. Brak njenih roditelja se raspao, njen otac je napustio porodičnu kuću i to mesto je postalo mesto gde su se držali droga i oružje i gde su s eokupljali dileri droge. Alija se prisetila kada je ostala jednom sama kod kuće. -Imala sam 10 godina kada sam ostala sama sa svim tim dilerima u kući, nisam razumela šta sam radila, ispričala je ona. -Bio je jedan čovek, redovan posetilac kuće, koji je primetio da nešto nije u redu. Pokazao je iskreniju brigu prema meni, dodala je. Pazio bi na Aliju, postao joj je prijatelj i ostao je u kontaktu s njom do danas. -Mislim da je video devojčicu koja nije imala roditelje, na način na koji je trebalo d aih ima, i mislim da je samo hteo da pokaže tu i tamo podršku kad god je mogao, rekla je ona. Ali iako je Alija bila u registru zaštite dece, ipak joj je bilo dozvoljeno da živi u tim okolnostima - i Alija smatra da je ponašanje vlasti teško razumljivo. -Mislim da su propustili mnogo stvari, kaže ona. -U današnje vreme, da se to dešavalo u kući, dete bi odmah uzela socijalna služba, dodala je.

Problematično dete Kada je imala 12, odvedena je u hraniteljsku porodicu. Međutim, do tada je već bila duboko problematično dete. Alija kaže da je promenila 20 hraniteljskih domova u periodu od tri godine. Pobegla bi od njih. Pila bi dok se ne onesvesti. U školi se njeno ponašanje pogoršalo - lomila je stvari i maltretirala drugu decu. Seća se da se osećala kao da nema izlaza, da samo živi kako bi preživela. Samopovređivala se i pokušavala da sebi odume život u više navrata.

Svet kriminala Dok se družila sa starijim tinejdžerima, uvučena je su svet kriminala, nasilja i droge. Alija je počela da krade, pljačka i bije ljude - trauma iz detinjstva dovela ju je na razoran put, kaže ona. Ubrzo je stekla reputaciju, ako se neko iz bande nije ponašao kako treba, Alija bi bila ta koja je bila zadužena za to da bude fizički kažnjena. -To su bile godine kada sam povređivala sebe i druge, rekla je.

-To mi je oduzelo detinjstvo. Previše mi je oduzeto. Nisam mogla da ga vratim, jer su se stvari posle toga samo pogoršale, rekla je ona.

Onda je upoznala mladića u kasnim dvadesetim i konačno se ponadala da je njenim mukama došao kraj.

- Mislila sam da me voli, da smo zaljubljeni i srećni, rekla je ona.

Ali, njena stvarnost bila je drugačija. Ubrzo je počeo da je primorava da prodaje drogu za njega. Kada mu više nije bila potrebna, raskinuo je sa njom.

Rita Džejkobs, socijalna radnica, tvrdi da su upravo ovakvi modeli put u eksploataciju devojaka.

- Neke devojke nisu svesne da ih zaista eksploatišu, veruju da su u srećnoj vezi sa partnerom, a ne shvataju da je partner zapravo njihov robovlasnik - kaže Džejkobs.

Sa 14 godina stalno je bežala iz hraniteljskih porodica krijući se kod prijatelja. Kada je shvatila da više ne može da beži i da joj izolacija ne prija, predala se policiji.

Popravni dom

Kada je poslata u popravni dom odlučila je da će to biti preokret u njenom životu. Ona se u početku ponašala loše i pravila je probleme, međutim vremenom se, kroz rad sa starešinama, polako smirila.

- Sa ove tačke, mislim da sam ih testirala. Pomoć mi je bila preko potrebna. Trebala mi je porodica. Samo sam htela da se isplačem i zagrlim nekog, znala sam da to moram ovde da uradim. Onda sam upoznala Roenu i sve se promenilo - kaže ona.

Dok je razgovarala sa Roenom, Alaja je po prvi put osetila da neko veruje u nju.

- Previše toga je bilo u meni. Bila sam puna trauma, a tada nisam znala šta je to, nisam umela da prepoznam. Boravak u domu me je smekšao, više se nisam osećala izgubljeno, rekla je ona.

Trudnoća

Ubrzo nakon što je napustila dom saznala je da je trudna. Tada je shvatila da definitivno mora da okrene novi list u životu.

- Nisam želela da dozvolim da moje dete proživi ni delić onoga kroz šta sam ja prošla, ispričala je.

Duboko u sebi znala je da više nema prava na grešku. Ukoliko nastavi da pravi greške socijalni radnici će joj zbog njene problematične prošlosti oduzeti dete.

- Počela sam da idem na sastanke grupa za podršku. Pratila sam njihova uputstva i uspela sam da se izborim sa alkoholizmom i drogom, čak sam i cigarete ostavila, rekla je.

Pre sedam godina, rodila je ćerkicu, bila je to rizična trudnoća, ali ona veruje da joj je to promenilo život.

-Ona me je spasila, rekla je Alija koja danas živi sa svojom ćerkom.

