AMERIČKI ZVANIČNIK APELUJE: Kinezi su nas već pobedili! Njihova veštačka inteligencija je decenijama bilja od naše!

Prvi šef Pentagona zadužen za softver i tehnološki razvoj podneo je ostavku prošlog meseca zbog previše spore transformacije američke armije, tvrdeći da je neuspeh da se odgovori na izazov Kine na polju veštačke inteligencije doveo u rizik Sjedinjene Države! Nikolas Čejlan (37) izjavio je za Fajnenšel tajms da Amerika zaostaje za Kinom između 15 i 20 godina na polju veštačke inteligencije.

Na nivou vrtića

- Sada je to već gotovo. Po mom mišljenju nemamo nikakve šanse protiv Kine. Da li je za to potreban rat ili ne, to je anegdota - rekao je Čejlan. On je tri godine radio kao prvi direktor Pentagona na projektu popravke sajber-bezbednost.

Činjenice - Kina ima jedan od najboljih softverskih sistema za prepoznavanje lica, može da prati veliki broj ljudi istovremeno - Ukupno 1.189 kompanija u Kini se fokusiralo na razvoj veštačke inteligencije - Kineske kompanije nemaju etičkih barijera u razvoju tehnologije - U SAD na razvoju veštačke inteligencije radi više od 2.000 kompanija - U SAD razvoj ide sporo zbog etičkih principa, kao i vlasničke strukture, tj. mešanja vlasti

- Kina je već pobedila i na putu je da ostvari globalnu dominaciju jer koristi svoju tehnološku prednost - dodao je ovaj bivši zvaničnik, koji će u narednih nekoliko nedelja pred Kongresom svedočiti o tome koliku pretnju predstavlja Kina za američku nadmoć u veštačkoj inteligenciji. Kina, koja ima drugu najveću ekonomiju u svetu, dominira u mnogim ključnim oblastima moderne tehnologije kao što su veštačka inteligencija, sintetička biologija i genetika.

- Ova komunistička zemlja je na putu da dominira svetom u budućnosti. Kontrolisaće sve, od medija do geopolitike. Kineske kompanije moraju da sarađuju s vladom i investiraju u istraživanja bez ikakvih etičkih prepreka. U nekim oblastima naša sajber-odbrana pojedinih vladinih sektora je na nivou vrtića - istakao je Čejlan. U martu ove godine Komisija za nacionalnu bezbednost je utvrdila da su SAD nepripremljene za takmičenje protiv Kine u razvoju veštačke inteligencije.

Ulažu se milijarde

- Krajnje je vreme da se sredstva iz federalnog budžeta prebace i da se u Pentagonu dodaju pozicije za nove tehnologije iz Silicijumske doline. Potreban je zaokret na nacionalnom nivou - rekao je Robert Vork, potpredsednik Komisije i bivši zamenik ministra odbrane SAD. U junu su SAD izdvojile 250 milijardi dolara koji će biti uloženi u razvoj veštačke inteligencije u vojnoj industriji. Napetost između SAD i Kine raste poslednjih dana, a u centru pažnje je Tajvan, tj. namera Kine da pod svoj suverenitet vrati ostrvo koje smatra svojom teritorijom.

