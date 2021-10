SPREMITE SE NA NESTAŠICE: Stručnjaci kažu da će se noćna mora zvana globalni lanac snabdevanja još pogoršati

Zbog problema u snabdevanju, već je došlo do skoka cena robe i usporavanje svetskog ekonomskog oporavka ali agencija Moody's Analytics upozorava da će problemi "biti još veći pre nego što postane bolje".

"Kako globalni ekonomski oporavak nastavlja da rade, sve je očiglednije da će ga u tome sprečiti poremećaji u lancu snabdevanja, koji se sada pojavljuju na svakom uglu", naveo je Moody's u svom izveštaju.

I zaista, kako piše CNN, Međunarodni monterani fond (MMF) je u utorak snizio svoju prognozu rasta SAD-a za 2021. za jedan postotni bod, najviše za neku ekonomiju G7 grupe. MMF je kao razlog naveo poremećaje u lancu snabdevanja i slabiju potrošnju koja je delimično izazvana uskim grlima u lancu snabdevanja, poput nedostatka novih automobila usled nestašice čipova.

"Granične kontrole i ograničenja kretanja, nedostupnost globalnog kovid sertifikata i zaostala potražnja zbog toga što su potrošači bili kod kućezbog pandemije, spojili su se u savršenu oluju zbog kojeg će globalna proizvodnja biti otežana jer se isporuke ne vrše na vreme, troškovi i cene će porasti i zbog toga rast BDP-a u svetu neće biti tako snažan", napisao je Moody's u svom izveštaju.

Agencija navodi da je "najslabija karika" možda nedostatak vozača kamiona - problem koji je doprineo zagušenju u lukama i doveo do toga da pumpe u Velikoj Britaniji ostanu bez goriva.

Nažalost, Moody's upozorava da su pred nama još gora vremena jer nekoliko faktora čini prevazilaženje ove krize posebno izazovnim.

Prvo, iz analitičarske kuće ukazuju na različite načine koje države koriste za borbu protiv pandemije koronavirusa. Primera radi, Kina želi da nema nijedan slučaj korone, dok su Sjedinjene Države "spremnije da žive sa kovidom 19 kao endemskom bolešću".

"To predstavlja ozbiljan izazov u usklađivanju pravila i regulacija na osnovu kojih se transportni radnici kreću iz luke u luku u svetu", piše Moody's.

Drugo, pominje se nedostatak "usklađenih globalnih napora da se osigura nesmetan rad svetske logističke i transportne mreže".

Drugi su mnogo optimističniji u pogledu izgleda lanca snabdevanja.

Izvršni direktor JPMorgan Chasea Džejmi Dajmon smatra da će ovi problemi u smabdevanju brzo nestati.

"To sledeće godine uopšte neće biti problem", rekao je on na konferenciji koju je orgnaizovao Institut za međunarodne finansije, prenosi CNBC. "Ovo je najgori deo sveg toga. Mislim da će se sjajni tržišni sistemi prilagoditi, kao što su to uradile kompanije".

Kurir.rs