ŠTA SVE MOŽE DA OTKRIJE BANKAR ISLAMSKE DRŽAVE? Svi žele da znaju gde je prao i ulagao milijarde dolara!

Bagdadi je ubijen u akciji američkih specijalnih snaga na severozapadu Sirije 2019. godine.

Detalji operacije zasad su tajna. Irački premijer je naveo da je to bila jedna od najtežih prekograničnih obaveštajnih operacija koje su iračke snage sprovele dosad.

AP je od iračkih obaveštajnih izvora saznao da je Jasim uhapšen u neidentifikovanoj stranoj zemlji iz koje je pre nekoliko dana prebačen u Irak.

AFP je saznao da je uhapšen u Turskoj.

Vredan 5 miliona dolara

Iz Ankare nije bilo reakcija, a agencija Anadolu dodala je da je Turska bila prva država koja je još 2013. godine proglasila ID terorističkom grupom.

Američka vlada je raspisala nagradu od 5 miliona dolara za informaciju koja bi mogla da dovede do njegovog hapšenja.

-Sami Jasim Muhamad al-Džaburi, poznat i kao Hadži Hamid je čelnik ID, bivši član Al Kaide u Iraku. Ključna osoba je u upravljanju finansijama terorističke organizacije, navodi se u opisu.

foto: EPA

Jasim, irački državljanin, jedan je od glavnih vođa Islamske države koji bi mogao da ponudivredne informacije o operacijama grupe, rekao je Hasan Hasan, stručnjak za ID, za Rojters.

On je drugi visoki čelnik ID koji je uhapšen živ, dodao je.

Hasan navodi da je Jasim bio član upravnog veća terorističke organizacije koje broji između šest i 12 članova.

Blizak je i sa novim liderom Islamske države. Nakon likvidacije Bagdadija, na taj je položaj stupio Abu Ibrahim al-Hašemi al-Kuraši. Koji je odmah dobio nadimak "kalif bez kalifata".

Hasan dodaje da je "bankar ID", kako su mediji zvali Jasima, s vremenom proširio opseg delovanja na koordinaciju aktivnosti u Iraku i Siriji, kako strateških, tako i taktičkih.

Stručnjak za ID Rojtersu je rekao da je uobičajeno da se čelnici ID, kad im preti hapšenje, raznesu, kao al-Bagdadi, ili se bore dok ih ne ubiju.

"Bankar" to nije učinio, što može biti znak da je hapšenje bilo iznenadno.

Nekadašnji podsekretar za terorizam i finansijska obaveštajna pitanja Dejvid Koen opisao je za The Times of London militante kao "najbogatiju terorističku organizaciju na Zemlji".

Jasim je nadzirao prihode i do milijardu dolara godišnje: od prodaje nafte dolazilo je oko pola milijarde dolara, a od iznuda, kako navodi The Times, a realno od poreza koje su nametali na prostoru kojim su upravljali, stizalo je oko 300 miliona dolara. U strukturi prihoda otkupnine su donele oko 25 miliona dolara, ilegalna trgovina antikvitetima oko 15 miliona, a trgovina ljudima oko 10 miliona. Tome treba dodati i donacije simpatizera s Bliskog istoka. Koje nisu prestale do danas.

Obaveštajne službe bile su neprijatno iznenađene veštinom finansijske uprave kalifata koji se na vrhuncu moći prostirao na trećini prostora u Siriji, sa sedištem u Raki, te se širio prema Iraku, gde je završavao 60-ak kilometara od Bagdada.

Novac, ključ svega

Kolin Klark, direktor istraživanja politike u Soufan Group-u, konsultantskoj kompaniji za bezbednost, rekao je za The Times da bi podaci koje Jasim poseduje mogli da otkriju kako je grupa prala novac i gde je ulagala. To možda neće biti prijatne informacije za neke i na Zapadu.

-Novac je žila kucavica terorističkih grupa, pa je potraga za ljudima zaduženim za novac važan deo strategije njihovog suzbijanja, rekao je.

Kurir.rs/Jutarnji list