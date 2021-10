AMERIČKI NOVINARI PITALI PUTINA O CENI NAFTE: Moguća je i trocifrena vrednost barela u dolarima! VIDEO

Cene energije su skočile širom sveta jer su se ekonomije ponovo otvorile nakon višemesečnih zastoja izazvanih pandemijom, a ponuda je i dalje slaba. Fjučersi na sirovu naftu Vest Teksas Intermediate, američko merilo nafte, prošle sedmice su prešli 80 dolara po barelu, prvi put od novembra 2014. godine.

Međutim, Putin, lider jedne od najvećih naftnih država na svetu, veruje da to može ići još više. Na pitanje da li bi VTI mogao da dostigne 100 dolara po barelu, rekao je: "To je sasvim moguće."

Govoreći za Si-En-Bi-Si na jednom događaju u Moskvi, Putin je, međutim, rekao da Rusija i druge zemlje proizvođači nafte čine sve kako bi dovele do stabilizacije tržišta.

"Rusija i naši partneri i OPEC + grupa, rekao bih da činimo sve što je moguće da se stabilizira tržište nafte. Trudimo se da ne dozvolimo šokove u cenama. To svakako ne želimo da imamo - to nije u našim interesima", rekao je on, prema prevodu.

Ranije ovog meseca, OPEC + je odlučio da zadrži svoj stav ne povećavajući proizvodnju, uprkos pritiscima drugih nacija. Grupa se redovno sastaje kako bi razgovarala o svojoj politici usred nestabilnog tržišta energije.

Kurir.rs/Si-En-Bi-Si