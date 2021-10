BANKSIJEVO DELO U FRONCLAMA DOSTIGLO REKORD: Rad LJUBAV JE U KANTI prodato za 25,4 MILIONA, 20 puta skuplje nego pre rezanja!

Delo "Love is in the Bin" (Ljubav je u kanti) ponuđeno je u aukcijskoj kući Sotbi u Londonu po početnoj procenjenoj ceni od četiri do šest milliona funti (5,5 do 8,2 miliona dolara).

Posle desetominutnog nadmetanja devet ponuđača u sali i onlajn preko telefona delo je prodato po ceni tri puta većoj od gornje procenjene granice.

Delo se sastoji od pola izrezanog platna u ramu, a na njemu je nacrtana devojčica koja pokušava da dohvati balon u obliku srca.

Banksy's Love is in the Bin sells for record £16m https://t.co/XGYSyeTFcS — BBC News (World) (@BBCWorld) October 14, 2021

Kada je poslednji put prodata u Sotbiju u oktobru 2018. delo je bilo poznato kao "Devojčica sa balonom". U trenutku kada je anonimni evropski kupac dao pobedničku ponudu od milion funti (1,4 miliona dolara) skriveni mehanizam za rezanje koji je Banksi ugradio u ram proradio je i platno je prošlo kroz njega i delimično ostalo da visi ispod rama u fronclama.

foto: Profimedia / LORENZO CARNERO/CORDONPRESS

U to vreme aukcijska kuća Sotbi je kritikovana zato što nije primetila mehanizam za rezanje ali tadašnji kupac je rešio da ne odustane od nabavke, što mu se isplatilo danas pošto je cena dela toliko skočila.

To delo je brzo postalo među napoznatijim Banksijevim delima i Sotbi je slao na izložbe u razne gradove, uključujući Njujork i Hongkong pre današnje aukcije.

Iako važi za jednog od najskupljih savremenih umetnika, identitet 40-godišnjeg Britanca iz Bristola nije poznat jer je ispisivanje grafita u javnom prostoru zabranjeno i kažnjivo u mnogim zemljama.

Kurir.rs / Beta, Foto: Profimedia / Tolga AKMEN / AFP