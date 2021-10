PUJ PIKE, NE VAŽI Šef evropske diplomatije smatra da je gotov spor EU i SAD oko francuskih podmornica: Bio nesporazum, idemo dalje

to je to, gotovo

Mesec dana posle formiranja odbrambenog saveza SAD, Velike Britanije i Australije (AUKUS) zbog kog je Francuska izgubila unosni ugovor o prodaji podmornica Australiji, Borelj je procenio da je spor izglađen.

"Nećemo biti mazohisti i još jednom insistirati na vlastitim problemima", rekao je on tokom posete Vašingtonu. "To je bio incident, došlo je do nesporazuma, postojao je manjak komunikacije", pojasnio je novinarima.

"To je to, gotovo. Idemo napred", poručio je.

Francuska je prošloga meseca opozvala svoje ambasadore ioptužila SAD i Australiju da su joj zabili nož u leđa nakon što je Kanbera otkazala više desetina milijardi evra vredan ugovor o kupovini francuskih podmornica.

Kanbera je objasnila da se odlučila da kupi podmornice na nuklearni pogon zbog rastućih tenzija sa Kinom, i te podmornice će dobiti u sklopu AUKUS-a.

Tenzije su počele da se smiruju nakon telefonskog razgovora američkog predsednika Džoa Bajdena i francuskog predsednika Emanuela Makrona, kada je Bajden priznao da je Vašington morao bolje da komunicira sa svojim prijateljima i saveznicima.

Borelj je, po izbijanju spora, izrazio solidarnost sa Francuskom, kao i Nemačka, najsnažnija članica EU.

Kurir.rs/Agencije