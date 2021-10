GRIZLA GA SAVEST POLA VEKA: Šef svetski poznatog sportskog benda priznao da je kao član bande ubio tinejdžera u Filadelfiji

Leri Miler, šef Najki Džordan brenda priznao je u intervjuu Sports ilustrejdu da je kao 16-godišnji član bande ubio tinejdžera na ulicama zapadne Filadelfije.

"To me je jelo iznutra", rekao je on o svom zlodelu koje je počinio kada je bio u bandi. Miler je odslužio zatvorsku kaznu za ubistvo i rekao da nije lagao o tome, ali da je krio tu tajnu.

Miler je sada javno priznao ubistvo uoči objavljivanja svojih memoara.

Miler je ispričao da je postao član Sidar aveni banda u zapadnoj Filadelfiji kada je imao 13 godina. Tada se promenio i od odličnog đaka postao pijanac.

Kada mu je rivalska banda ubila prijatelja, Miler, koji je tada imao 16 godina, je uzeo pištolj, napio se sa trojicom drugara i otišao da se osveti.

Umesto da nađe ubicu prijatelja, on je 30. septembra 1965. godine pucao u grudi prve osobe na koju je naišao: 18-godišnjeg Edvarda Vajta.

"Ono što mi još teže šada je što za to nije postojao nikakav razlog", rekao je on.

Miler je rekao i da je odluka da prizna ubistvo - koje je godinama krio od dece, prijatelja i najbližih poslovnih saradnika bila "veoma teška".

"Godinama sam bežao od toga. Pokušao sam to da sakrijem i nadao sam se da ljudi nikada neće otkriti", rekao je on Sports ilustrejdu.

Nike Jordan boss reveals he murdered an 18-year-old in 1965 https://t.co/lHiJ8n6n3n — BBC North America (@BBCNorthAmerica) October 15, 2021

Miler je na čelo Najkija došao 1997. godine i šef je operacija za Najki basketbal, Džordan brend i Konvers.

Bio je izvršni direktor Kraft fudsa i Kempbel supa i bivši predsednik profesionalnog košarkaškog tima Trejl blejzers iz Portlanda.

Tvrdi da u prijavama za posao nikada nije lakao da je bio u zatvoru.

Uoči intervjua, Miler je navodno sve ispričao svom bliskom krugu prijatelja i porodice, uključujući i košarkašku legendu Majkla Džordana i šefa NBA Adama Silvera.

U memoarima, koje je napisao sa najstarijom ćerkom, Miler je detaljno opisao incident i piše o više odlazaka u maloletnićke zatvore.

Kompanija Najki je u saopštenju navela da je Milerov život "neverovatna priča o drugim prilikama".

"Ponosni smo na Larija Milera i njegovu priču koja može da posluži kao nada i inspiracija", navodi se u saopštenju kompanije dostavljenom BBC-u i dodaje da kompanija podržava politiku pomaganja bivših zatvorenika.

Miler je rekao da se nada da će njegova priča poslužiti kao pouka mladima da se klone nasilja, ali i da će inspirisati zatvorenike da znaju da i dalje mogu da budu korisni članovi društva.

"Greška koju neko napravi, ili čak najgora greška koju neko napravi u svom životu ne treba da kontroliše ostatak njegovog života", rekao je on.

Kurir.rs