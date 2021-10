SENZACIONALNO OTKRIĆE U HERKULANUMU: Arheolozi posle 30 godina pronašli ostatke čoveka koji je pokušao da pobegne erupciji Vezuva

Arheolozi kažu da je čovek, star između 40 i 45 godina, stradao na obali, dok je pokušavao da pobegne od erupcije.

Njegov kostur je pronađen na nekadašnjoj plaži ovog grada, sa glavom ka moru i okružen ugljenisanim drvetom, uključujući i krovnu gredu za koju se pretpostavlja da mu je pala i slomila lobanju, prenela je Ansa.

"Poslednji trenicu prošli su brzo ali su bili užasni", rekao je direktor arheološkog parka Herkulanum, Frančesko Sirano.

"U jedan sat izjutra, lava, gas, kamenje i oblaci dima stigli su do grada, temperatura je bila između 300 i 400 stepeni, prema nekim studijama i 500 do 700 stepeni. Beli, usijani oblak jurio je ka moru brzinom od 100 kilometara na čak i bio je toliko gust da u njemu nije bilo nimalo kiseonika", rekao je on.

Kosti muškarca su jarko crvene boje, od mrlja koje je ostavila njegova krv, rekao je Sirano.

Skelet je otkriven tokom prvog arheološkog iskopavanja u poslednjih 30 godina u Herkulanumu, manje poznatom susedu Pompeja.

Iskopavanja 1980ih i 1990ih otkrila su ostatke više od 300 žrtava koje su stradale u kućicama za brodove, gde su čekali da im pomoć stigne sa mora.

Dario Frankeskini, ministar kulture Italije, rekao je da je otkriće ostataka begunca u Herkulanumu "senzacionalno otkriće i sjajna vest" u trenutku kada se posle gotovo 30 godina na lokalitetu nastavljaju naučna iskopavanja.

Herkulanum je bio sahranjen ispod 15 metara vulkanskog pepela dok slučajno nije otkriven prilikom iskopavanja bunara početkom 18. veka.

