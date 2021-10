ČIKAŠKA POLICIJA OSTAJE BEZ POLA PRIPADNIKA? Ne žele da se povinuju nalogu gradonačelnice da otkriju jesu li vakcinisani ili ne!

Spor u Čikagu simbolizuje napetost u čitavoj zemlji između sindikata i poslodavaca dok gradovi i preduzeća nastoje da primene obaveznu vakcinaciju. Najmanje 228 policajaca umrlo je od korone ove godine, u poređenju sa 245 prošle godine. Korona je vodeći uzrok smrti policajaca uprkos tome što su bili među prvim grupama koje su imale pristup vakcini krajem prošle godine.

Gradonačelnica Čikaga Lori Lajtfutg rekla je u petak da je predsednik sindikata policije Džon Katanzara pokušavao "izazvati pobunu" rekavši policajcima da zanemare rok za prijavu statusa vakcine. Gradonačelnica tvrdi da je pravno odeljenje uložilo žalbu protiv sindikata, rekavši da Katanzara "ohrabruje obustavu rada ili štrajk".

U petak uveče, sudija okruga Kuk presudio je da Katanzara ne sme da daje javne izjave koje podstiču članove da odbiju ili odbiju da se pridržavaju gradske politike vakcinacije.

Pregovori o politici policije Čikaga kada e radi o koroni bili su u toku kada je grad „sproveo svoje jednostrane izmene“ politike, dok je „bilo nekoliko pitanja kolektivnog pregovaranja koja su ostala nerešena na pregovaračkom stolu“, navodi se u tužbi.

Katanzara je u petak uveče objavio na društvenim mrežama i, uzdržavajući se od posebne rasprave o čikaškoj politici vakcina, rekao je "dovoljno je".

"Neću više moći da govorim o politici na bilo koji način, u bilo kom obliku, u bilo kom obliku", rekao je on u poruci objavljenoj na Jutjubu. "S tim u vezi, svi moraju da urade ono što im je u srcu i umu - šta god to bilo. Ali ostaviću vas sa ovim: politika počinje na vrhu u ovom gradu, i to se pokazalo iznova i iznova. Vrh politike ovog grada mora da se promeni. S tim u vezi, 'dosta je više'. "

U poruci službenicima u Čikagu ove sedmice, Katanzara je to pitanje opisao kao spor o zapošljavanju između grada i službenika.

"Izrazio sam svoj status vrlo jasno što se tiče vakcine, ali ne verujem da grad ima ovlašćenje da to bilo kome naloži, a kamoli te podatke o vašoj istoriji bolesti i promeni uslove zapošljavanja", rekao je Katanzara.

Policajci u Čikagu imali su rok do četvrtka do ponoći da gradu otkriju status svoje vakcine ili da im se stavi na neplaćeno odsustvo, rekao je Katanzara. Lajtfut je rekla da će grad uzeti vikend da proveri sa policajcima koji ih nisu ispoštovali pre nego što ih je stavio na neplaćeno odsustvo, i da nije mislila da će se to dogoditi u subotu ili nedelju. Ona je rekla da bi policajci trebalo da se jave na dužnost dok im nadzornici ne kažu da su stavljeni na odsustvo.

„Ako sumnjamo da su brojke tačne i dobijemo veliki broj naših članova koji čvrsto stoje na uverenju da je ovo prekoračenje i da neće dati informacije na portalu niti se podvrgnuti testiranju, onda je sigurno reći da će grad Čikago imati 50 odsto manje policajaca tokom ovog vikenda", rekao je Katanzara.

"To nije zbog FOP -a, to je 100% zbog nespremnosti gradonačelnice da se povuče svoje tvrde zahteve. Dakle, šta god da se dogodi zbog pitanja radne snage, to pada na kućni prag."

Katanzara je rekao da će FOP tražiti privremenu zabranu pristupa gradu koja bi ga zaustavila u sprovođenju mandata. Sindikat koji zastupa policajce, kao i odvojeni sindikati za narednike, poručnike i kapetane, podneli su protiv grada prijavu za nepoštenu radnu praksu.

"Strane koje se terete nisu u osnovi protiv potrebe za protokolima o bezbednosti pandemije, ali iskreno veruju da se o njima mora pregovarati grad Čikago sa svojim odgovradni sindikati, a to se u ovom slučaju nije dogodilo ", napisali su sindikati u prilog svojoj optužbi.

Erik Karter, prvi zamenik nadzornika policije, zatražio je od službenika da ispune "svoju misiju i dužnost kao profesionalni policajci. Očekujemo i da će svi službenici ispoštovati gradski mandat oko korone".

"Članovi ovog odeljenja koji odbiju da ispune uslove mogu biti podvrgnuti disciplinskim merama, pa sve do razdvajanja," rekao je Karter. Policija je saopštila da će tokom vikenda imati dovoljno osoblja.

Kurir.rs/CNN