BOGAT MIRAZ Milijarder Bil Gejts udao stariju ćerku za jahača poreklom iz Egipta!

Poljubac za sreću Upravo venčani Dženifer i Najel foto: Profimedia

Američki milijarder Bil Gejts proteklog vikenda je udao najstariju ćerku Dženifer (25) za profesionalnog egipatskog jahača Najela Nasara (30)! Venčanje je održano na mladinom imanju u Nort Sejlem u Njujorku površine nešto manje od 58 hektara, čija je vrednost 16 miliona dolara.

Od jastoga do paste

Tajno venčanje po islamskim običajima održano je u petak uveče, a raskošna zabava od dva miliona dolara za čak 300 gostiju u subotu. Zanimljivo je da su mladu Dženifer Gejts do mladoženje ispratili Bil i Melinda, koji su se nedavno razveli, posle 27 godina braka, a koji su sada prvi put posle razvoda zajedno viđeni u javnosti. Posle ceremonije venčanja mladenci su se fotografisali s gostima, koji su uživali u koktel zabavi koja je priređena u botaničkoj bašti. Na meniju je bilo svega, od jastoga do paste.

Precizna satnica - Svirao bend Koldplej Raspored venčanja je bio vrlo precizan. Gosti su stizali do 16 sati po podne, venčanje je bilo u 17 sati. Ali već oko 18 je počela da pada kiša, pa su se svi prebacili u zatvoren prostor. Među gostima je bilo najviše članova porodice i prijatelja. Svega nekoliko zvezda i političara je bilo pozvano. Među njima je bila Džordžina Blumberg, ćerka milijardera Majkla Blumberga. Organizator venčanja bila je Marsi Blum, čiji su klijenti između ostalog bili Kevin Bejkon, Lebron Džejms, Bili Džoel. Goste na svadbi je zabavljao bend Koldplej.

Mlada, koja je nosila venčanicu Vere Vong, sa tatom Bilom izvela je ples uz pesmu Eltona Džona "Can You Feel The Love Tonight".

Deveruše u zelenom Fotka s mladom foto: Profimedia

Mladoženja je rođen u Čikagu, odrastao je u Kuvajtu. On i Dženifer su u decembru 2020. objavili da su se verili.

Zatvoreni putevi

Svih devet deveruša bile su obučene u zelene haljine. Bil je nosio crno odelo sa leptir-mašnom, a Melinda je imala ljubičastu haljinu. Bil i Melinda imaju još jednu ćerku i sina. Prema Forbsu, Bil Gejts je trenutno četvrti najbogatiji čovek na planeti i njegova imovina je procenjena na 129 milijardi dolara.

Pogled iz vazduha Imanje gde je održano venčanje foto: Profimedia

O bezbednosti gostiju brinula je lokalna policija, koja je zatvorila puteve oko imanja, dok su policijski psi uoči dolaska gostiju prekontrolisali čitavo imanje u potrazi za eksplozivom.

