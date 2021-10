KO RUSIMA GURA PRST U OKO: Turneja šefa Pentagona dokaz je da Amerika ne odustaje od Crnog mora

Šef Pentagona general Lojd Ostin započeo je turneju po istoku Evrope čiji je cilj da se saveznicima pokaže da Amerika ne odustaje od širenja svog uticaja u oblasti Crnog mora! Ostin, jedan od najbližih saradnika predsednika SAD Džoa Bajdena, doputovao je juče u Gruziju, prvu zemlju koju će posetiti na turneji po crnomorskom regionu.

Kandidati za NATO

Kako je zvanično saopšteno iz Pentagona, cilj turneje je da se "podrži suverenitet zemalja koje su na meti ruske agresije".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov foto: Reuters

Moskva ima crvenu liniju - Ukrajina ne sme da uđe u NATO

Ulazak Ukrajine u NATO predstavljaće najgori mogući scenario i prelazak crvene linije, zbog čega će Rusija morati da preduzme korake kako bi se zaštitila. To je rekao Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, za parisku TV stanicu Frans 5. - Ulazak Ukrajine u NATO bio bi najgori mogući scenario. Taj scenario prelazi crvene linije nacionalnih interesa Rusije. To je scenario koji će primorati Rusiju da preduzme aktivne mere kako bi osigurala sopstvenu bezbednost - rekao je Peskov. On se osvrnuo i na optužbe da razmeštanje ruskih trupa na granici sa Ukrajinom predstavlja pretnju Zapadu: - Naravno, mi razumemo vaša osećanja. Ali Evropljani moraju da budu bolje obavešteni. Pre pomeranja naših trupa, na ruskoj granici je održana velika vežba NATO i svi pričaju o našim vojnicima, a ne o snagama Alijanse - rekao je Peskov.