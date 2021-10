NUKLEARNO ORUŽJE SAD NA UDARU NLO: Ovi veterani američkog vazduhoplovstva decenijama nude dokaze o misterioznim susretima! VIDEO

Priča svakog veterana je drugačija, ali svi dele jednu centralnu tvrdnju: 1960 -ih, NLO su petljali sa nuklearnim oružjem kojim upravljaju vazduhoplovne snage, istovremeno zastrašujući i mistifikujući vazduhoplovce koji su doživeli te susrete. Neki su decenijama ćutali, kažu.

I niko nije zaokupio pažnju Vašingtona, čak i kada su izveštaji o susretima mornarice sa nepoznatim letećim objektima preplavili nacionalne naslove i gurnuli NLO nazad u politički tok po prvi put u decenijama.

"Čekao sam 40 godina pre nego što sam otvorio usta, a to je bilo dugo", rekao je Dejvid Šindl, penzionisani kapetan koji je služio kao oficir za kontrolu lansiranja nuklearnih projektila u vazduhoplovnoj bazi Minot u Severnoj Dakoti. "Sve ovo vreme imao sam na umu ovu strašnu tajnu i osetio sam veliko olakšanje što sam konačno priznao prijateljima i bliskoj rodbini ono što sam doživeo u vazduhoplovstvu."

Drugi izveštaji, poput priče koju je ispričao veteran Robert Salas o užarenoj crveno-narandžastoj letelici koja je lebdela na kapiji silosa za interkontinentalne balističke rakete Minuteman u Montani, pričani su decenijama i presavijeni u sve veći univerzum znanja o NLO-ima. Salas je bio deo slične konferencije za novinare u istom pres klubu 2010.

Tokom godina, vlada je u najboljem slučaju ostala ravnodušna prema višedecenijskim izveštajima o tome da se letelice sa tanjirima poigravaju sa najmoćnijim oružjem na svetu tokom Hladnog rata. Vazduhoplovstvo je finansiralo univerzitetsku studiju poznatu kao Kondonski izveštaj šezdesetih godina prošlog veka, koja nije našla dokaze u prilog tvrdnjama - i preporučila je da se dalje studije ne preporučuju.

Ali to je drugačiji Kapitol za Salasa i njegove kolege 2021. NLO-i za koje tvrde da su se pojavili šezdesetih godina prošlog veka pomračeni su novijim izveštajima svedoka mornarice i snimcima borbenih aviona o onome što Pentagon sada naziva neobjašnjivim vazdušnim fenomenom ili UAP.

Salas je godinama okupljao druge veterane vazduhoplovstva koji su potpisali izjave svedoka u kojima se opisuju njihovi navodni susreti pre nekoliko decenija. Tvrdi da dokazi pokazuju da su se NLO pojavljivali u različito vreme i da su 20-minutne ICBM-ove isključili oflajn na lokacijama u centralnoj SAD u periodu od osam dana.

"Nikada nismo videli ovakvu situaciju", objasnio je Šindel.

On je rekao da su on i njegov komandant posetili mesto lansiranja projektila u blizini Minota u septembru 1966. godine, a osam tamošnjih vazduhoplovaca mu je reklo da je 10 raketa u silosima u blizini palo sa greškama u vođenju i kontroli kada je leteći objekat širine 80 do 100 stopa sa jarkim trepćućim svetlima lebdeo je iznad lokacije.

Salas, koji je bio prvi poručnik stacioniran u vazduhoplovnoj bazi Malmstrom, Montana, 1967. godine, rekao je da je bio na dužnosti zamenika komandanta borbene posade raketa duboko u podzemnoj prostoriji za kontrolu nuklearnih projektila. Sigurnosni kontrolor leta sa te lokacije pozvao je odozgo i uspaničio se i vikao, tvrdi Salas.

"Rekao je da je nad prednjim vratima lebdeo veliki užareni, pulsirajući crveni objekt ovalnog oblika", stoji u Salasovoj izjavi. Kada je probudio svog komandanta, tvrdi da su se oglasili alarmi koji pokazuju da je gotovo svih 10 projektila prikazanih u kontrolnoj sobi onemogućeno.

Robert Džejkobs, koji je prisustvovao konferenciji za štampu NLO putem video veze iz Misurija, rekao je da je bio prvi poručnik u vazduhoplovstvu i da je bio stacioniran u vazduhoplovnoj bazi Vandenberg u Kaliforniji 1964. godine, kada je od njega zatraženo da postavi teleskopsku video kameru za snimanje raketni test Atlas.

Tvrdi da je video pokazao da je letelica u obliku diska doletela do lažne bojeve glave dok je putovala oko 8.000 km / h iznad Tihog okeana, zaokružila je i snimila nekoliko snopova svetlosti.

"Obišao je vrh bojeve glave, ispalio snop svetlosti na vrh bojeve glave", rekao je on u utorak. Nakon kruženja, „onda je promenio putanju“.

Džejkobs, koji je jednom obilazio priču i na kraju je prodao tabloidu Nešenel Inkvajerer, rekao je da su filmski snimak tada isekla i snimila dva čoveka u sivim odelima, a njegov komandant mu je naredio da o tome ne govori.

U međuvremenu, čini se da snimci UAP kokpita sa susreta mornarice na Pacifiku 2004. i Atlantiku 2015. podržavaju izveštaje očevidaca pilota koji su prijavili letelicu koja je izgledala kao džinovski beli "Tic Tac" koji leti bez krila ili pogonskih sistema, i leteća kocka unutar čiste sfere koja je prolazila između dva borbena aviona.

Susreti pomorskih avijatičara, prvi put otkriveni 2017. godine, praćeni su službenim priznanjem mornarice. Otkrića su izazvala uzbunu na Kapitol Hilu, gde su neki zakonodavci zabrinuti da su Kina ili Rusija preskočile američku odbrambenu tehnologiju. Kongres je u junu naložio izveštaj o onome što se znalo o UAP -ovima.

Iz kancelarije direktora Nacionalne obaveštajne službe nije bilo konačnog zaključka, rekavši da ne postoji dovoljno podataka za utvrđivanje prirode UAP, ali da oni mogu predstavljati rizik po nacionalnu bezbednost.

Salas je to nazvao zapanjujućim priznanjem. Veterani okupljeni na konferenciji za novinare u utorak su istakli izvještaj ODNI kao potencijalni proboj u svojim nepriznatim izvještajima.

"Sigurno nikada do sada nisam video ništa slično", rekao je Salas o izveštaju. "Ovo je stvarno. Nije vizionarsko, nije močvarni gas, pa kuda ćemo odavde?"

Za Pentagon to znači reorganizaciju radi boljeg prikupljanja i analize podataka o UAP. Zamenica ministra odbrane Katlin Hiks naredila je plan i potencijalni remont Operativne grupe UAP na čelu sa sekretarom mornarice Karlosom Del Torom.

Pentagon je odbio da pruži bilo kakve javne informacije o procesu. Mornarica je ove nedelje odložila sva pitanja za Del Toro i rekla da samo Pentagon može govoriti o tom pitanju.

Pitanje je da li će Salas, Šindel, Džejkobs i drugi veterani vazduhoplovstva koji su izneli slične tvrdnje uspeti da ubede druge da svoje tvrdnje shvate ozbiljno.

"Da li smo ignorisani? Zaboga, bili smo zatvoreni i ućutkani", rekao je Džejkobs. "Ismevani smo; poremećeni su nam životi. Ovo je više od pukog ignorisanja. Tretirali su nas kao imbecile."

Kurir.rs/Millitary.com