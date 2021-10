ŠAMARČINA Evo kako je Kina isterala SAD iz njihovog dvorišta i postala glavni igrač u Latinskoj Americi!

Kina je, zahvaljujući svom ekonomskom razvoju, postala glavni igrač u Latinskoj Americi i na Karibima, koji su nekad važili za dvorište Sjedinjenih Države, gde Amerika vodi glavnu reč.

Tri najveće kineske državne banke su od 2005. u ovaj region uložile čak 140 milijardi dolara.

Glavni partner

Taj novac je uložen u izgradnju puteva, brana, luka, kao i nuklearnih elektrana, a recept za uspeh azijskog zmaja su investicije, zajmovi i kupovina. Još stotine milijardi, niko ne zna koliko tačno, uloženo je putem ugovora sa komercijalnim bankama, privatnim investitorima i u druge poslove, kojima je teško ući u trag.

Za poslednjih 20 godina obim kineske trgovine sa zemljama ovog regiona povećan je čak 25 puta, preneo je Dejli mejl.

Kina je sa Latinskom Amerikom 2020. imala obim trgovine od "tek" 12 milijardi dolara, a on je prošle godine iznosio čak 315 milijardi. Kina je postala glavni trgovinski partner za tri od četiri najveće zemlje u regionu (Brazil, Argentina i Kolumbija).

Braća komunisti - Kubi oproštene milijarde

Kuba je sa Kinom nedavno potpisala ugovor o rekonstrukciji elektromreže. Kubanski dug Kini trenutno iznosi "samo" 240 miliona dolara.

Međutim, Kina je Kubi 2011. otpisala čak šest milijardi dolara duga koji je nastao u prethodnim decenijama. To je ujedno i najveći otpis duga Kine nekoj zemlji do danas. Bio je to potez koji je protumačen kao pomoć bratskoj komunističkoj zemlji.