POTRAGA ZA DEČKOM UBIJENE GABI JE OKONČANA: Brajan je pronađen mrtav, ali mnogo pitanja i dalje ostaje bez odgovora

Potraga je bila usmerena na 23-godišnjaka, koji se vratio kući sa putovanja u septembru bez svoje verenice Gabi Petito. Ona je leto provela putujući sa Laundrijem po američkom zapadu, a svoja putovanja delila je na društvenim mrežama. Slučaj je prvi put privukao pažnju nakon što je porodica Gabi Petito prijavila njen nestanak 11. septembra, piše CNN.

Brajan je nestao samo nekoliko dana pre nego što su ostaci Gabi Petito pronađeni u šumi u Vajomingu. Istražitelji su se od tada fokusirali na lociranje Laundrieja, sve do srede, kada je konačno pronađen. Međutim, ima još mnogo toga što ne znamo. Evo šta stručnjaci kažu o otkrivanju istine o njihovoj smrti.

Kako je Laundri umro?

Stomatološki kartoni potvrdili su da ljudski ostaci pronađeni ove nedelje pripadaju Brajanu Landriju, saopštio je u četvrtak FBI. Ali utvrđivanje uzroka smrti moglo bi biti izazovno jer su vlasti pronašle "ostatke kostiju", rekao je penzionisani službenik FBI-ja Džim Кlemente, dodajući da je moguće da je Laundri mrtav sve vreme od kada je nestao.

"To ne mora da bude tako, ali biće veoma teško utvrditi uzrok i način njegove smrti. Ako nema veće ili ozbiljne traume lobanje koja se može identifikovati, možda neće biti načina da se utvrdi kako je umro. Da se, na primer, utopio, ne bi bilo dokaza o tome na skeletu", rekao je Кlemente za CNN.

foto: The Moab Police Department / Zuma Press / Profimedia

Ostaci su pronađeni na području rezervata Кarlton, ogromnog rezervata prirode od stotine kvadratnih kilometara, koji je ranije bio pod vodom, ali je nedavno isušen. Advokat Mark O'Mara kaže da je najrazumnije objašnjenje da je Laundri sebi oduzeo život u rezervatu prirode, a istu mogućnost je pomenuo i Stiven Bertolino, advokat Laundrijevih roditelja, u intervjuu za Ej-Bi-Sijevu emisiju "Dobro jutro Amerika". u petak. Laundrijevi roditelji su više puta ukazivali na mogućnost da se Laundri ubio.

"Ne znamo šta se dogodilo. Naravno, znajući njegovo psihičko stanje, situacija je uvek bila zabrinjavajuća", rekao je Bertolino i dodao da bi porodica prihvatila procenu lekara ako bi došli do drugog uzroka smrti.

Dr Prija Banerdži, forenzički patolog, složila se da bi utvrđivanje uzroka Laundrijeve smrti bilo izazovno. Međutim, istražitelji bi mogli da iskoriste svesku pronađenu u blizini Laundrijevih ostataka da otkriju šta se dogodilo.

Šta se dogodilo u trenutku njegovog nestanka?

Nejasno je kako je Laundri proveo svoje poslednje sate u rezervatu ili kada je tačno umro. Istražitelji su mesec dana pretraživali rezervat Karlton jer se verovalo da je Laundri otišao upravo tamo nakon što je napustio dom svojih roditelja u danima nakon što je porodica Gabi Petito prijavila njen nestanak. Pretres rezervata počeo je 18. septembra, dan nakon što su Laundrijevi roditelji prijavili njegov nestanak, rekavši da je otišao od kuće nekoliko dana ranije i da se nije vratio.

foto: Instagram/gabspetito

Ali potraga se pokazala problematičnom, pošto su istražitelji radili u ekstremnim uslovima. Zaglavili su se u močvari, probijajući se kroz vodu i pokušavajući da izbegnu opasne divlje životinje. Uslovi su bili toliko loši da su stručnjaci bili skeptični u pogledu sposobnosti Laundrija da preživi i rekli su CNN -u pre nekoliko nedelja da verovatno više nije živ ili da uopšte nije u rezervatu. Postoje i druga pitanja o tome kada je Laundri napustio dom svojih roditelja i kada je policija saznala da je nestao.

Porodica Laundri je prvobitno rekla policiji da je otišao od kuće u utorak, 14. septembra, ali su kasnije promenili izjavu i rekli da je otišao dan ranije. Bertolino je u sredu za CNN rekao da je obavestio FBI da se Laundri nije vratio iz rezervata Karlton istog dana kada je otišao.

FBI nije komentarisao izveštaj, ali portparol policije Nort Porta Džoš Tejlor rekao je da do 17. septembra nije obavešten da se Laundri nije vratio iz rezervata. Bez obzira na to, kada je Laundri napustio dom svojih roditelja, Tejlor je u četvrtak odbacio ideju da su stvari pronađene u rezervatu mogle biti ostavljene nedavno, verujući da su tamo već neko vreme.

Šta se desilo sa Gabi Petito?

Glavno pitanje na koje još nema odgovor je ono o sudbini Gabi Petito. Ono što znamo je sledeće: ostaci pronađeni 19. septembra u Nacionalnoj šumi Bridžer-Teton u Vajomingu identifikovani su kao Gabi Petito. Način smrti utvrdio je mrtvozornik okruga Teton, Brent Blu, koji je rekao da se radi o davljenju. Verovatno je umrla tri do četiri nedelje pre nego što su njeni ostaci pronađeni.

foto: Instagram/gabspetito

Ali drugi detalji autopsije neće biti objavljeni, prema američkom zakonu Vajominga. Neki detalji njene smrti i dalje su obavijeni velom misterije. Kada je umrla i šta je dovelo do njenog ubistva? Iako je FBI u sredu opisao Laundrija kao "osobu od interesa" za ubistvo Gabi Petito, on je formalno optužen za njenu smrt. On je, međutim, optužen da je navodno koristio dva bankovna računa koja mu nisu pripadala u danima nakon njenog ubistva. Stručnjaci su pomenuli svesku pronađenu u blizini Laundrijevih ostataka kao potencijalni ključ za odgovor na ova pitanja.

"U smislu razumevanja njegovih motiva, njegovih osećanja prema Gabi, možda čak i bilo kakvih beleški ili komentara koje je možda napravio o događajima koje još uvek pokušavamo da razumemo, ta beležnica bi mogla da ponudi odgovore na mnoga pitanja“, rekao je bivši zamenik direktora FBI Endrju Mekkeb.

"Ako je ta beležnica sadržavala, na primer, informacije koje su mogle da budu priznanje, to bi moglo da projektuje krivicu ili racionalizaciju“, rekao je Klemente za CNN.

Ostaje nejasno da li će sveska biti od koristi. Bila je mokra kada je pronađena tokom pretresa u sredu, rekao je za CNN izvor blizak istrazi, naglašavajući da bi sveska mogla biti spasena. "Policija će iskoristiti svaku priliku da osuši beležnicu pre nego što se otvori, biće veoma oprezni u rukovanju", rekao je izvor CNN-a.

foto: Printscreen Instagram/ gabby_petitobrianlaundrie

Fokus se takođe pomerio na Laundrijeve roditelje, odnosno na to da li im je sin rekao nešto o tome šta se dogodilo Gabi Petito pre nego što je on sam nestao. Njena porodica je zatražila od Laundrijenih roditelja da sarađuju sa vlastima nakon što su prijavili njen nestanak. Kada se policija pojavila u porodičnoj kući Laundrijevih 11. septembra i zatražila da razgovara sa njima i njihovim sinom, uputili su ih svom advokatu.

Bertolino je u petak rekao da njegovi klijenti sarađuju sa FBI od prvog dana Brajanovog nestanka, ističući da nemaju apsolutno ništa da kažu o Gabi Petito. Upitan u intervjuu da li je Laundri rekao roditeljima nešto o Petito pre odlaska u rezervat, Bertolino je odgovorio: "Ne mogu to sada da komentarišem. Voleo bih da ostane na tome".

