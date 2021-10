JANIS VARUFAKIS UPOZORAVA: Evrozona je kao zapaljena kuća bez prozora i vrata!

Janis Varufakis, grčki ekonomista, bivši ministar finansija, koji je glasao protiv trećeg ekonomskog paketa za Grčku i osnivač pokreta Demokratija u Evropi, gostovao je u Ljubljani. Varufakis je iz Slovenije poručio da finansijska kriza iz 2008. nije završena, ali i da je kompletna evrozona zgrada bez prozora i vrata.

Varufakis u intervjuu koji je objavila slovenačka televizija kaže da zapravo nove ekonomske krize o kojoj se priča nema, jer prethodna još nije završena.

"Posle 12 godina deflacije, skromnog nivoa ulaganja, sada nas je zahvatio talas rasta cena zbog poremećaja u lancu snabdevanja i energije. Najslabiji članovi našeg društva plaćaće više cene za proizvode i usluge. Slabiji članovi društva sada će patiti još više", kaže Varufakis.

On se dotakao i političkih posledica ove nove krize i rekao da je uvek verovao da deflacija ima najgori uticaj na politiku.

"Deflacija vlada fašizmom. Zapamtite, u Grčkoj je deflacija izazvala uspon nacističke partije Zlatna zora. Inflacija grize kupovnu moć radničke klase", dodaje ovaj grčki ekonomista.

CIPRAS je POLOŽIO ORUŽJE

Kao ministar nisam uspeo

Slovenački filozof Slavoj Žižek je pitao Varufakisa kako ocenjuje svoju ulogu grčkog ministra ekonomije.

- Nisam uspeo, to je jasno, jer sam preuzeo vođenje ministarstva sa jednim jedinim ciljem da smanjim grčki dug. Nisam to uradio, pošto se premijer Aleksis Cipras predao. Bio sam samo ministar finansija i podneo sam ostavku. Vredelo je pokušati, uradio bih to ponovo. Ali kada bih mogao da se vratim u prošlost, s obzirom na ono što sada znam, ne bih pregovarao s trojkom. Za dve-tri nedelje bih predstavio plan restrukturiranja duga da se ovo smanji. Da su me odbili, na šta bi imali pravo, rekao bih da ćemo napustiti evrozonu.