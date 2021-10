SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA: Sa blizu 50.000 preminulih nedeljno, pandemija koronavirusa je daleko od kraja

"Pandemija će se završiti kada svet to odluči. U našim je rukama. Imamo sve neophodne alatke: zdravstvene i medicinske. Međutim, svet ih nije dobro iskoristio. Sa blizu 50.000 preminulih nedeljno, pandemija je daleko od kraja. A to su samo prijavljeni smrtni slučajevi", izjavio je Tedros na Svetskom zdravstvenom samitu u Berlinu koji se održava od 24. do 26. avgusta, objavljeno je na sajtu SZO.

On je rekao da je SZO postavio cilj da do kraja ove godine vakciniše 40 odsto populacije svake države na svetu.

"Taj cilj je ostvariv, ali samo ukoliko države i kompanije koje kontrolišu nabavku usklade svoje izjave sa delima. Ima nekoliko stvari koje predlažem da bi trebalo da uradimo. Države koje su već dostigle 40 odsto vakcinisanih, uključujući sve zemlje iz grupe G20, moraju da ustupe svoje mesto u redu sa isporuku vakcine", dodao je.

Tedros je naglasio da proizvođači moraju da naprave prioritet i njihove ugovore sa programom Kovaks (globalni program za ravnomernu distribuciju antikovid vakcina širom sveta) hitno ispune, dodavši da mora da postoji veća transparentnost.

Kurir.rs/Agencije