ERDOGAN POTOPIO TURSKU LIRU: Zbog proterivanja ambasadora 10 zemalja moneta sve manje vredi

Tolika joj je bila vrednost na Londonskoj berzi do 11:45 sati. To se desilo nakon što je Erdogan u subotu, 23. oktobra, personama non grata proglasio i zatim protjerao ambasadore Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Francuske, Kanade, Nizozemske, Švedske, Norveške, Danske, Finske i Novog Zelanda. To je učinio nakon što je Zapad pozvao Tursku da iz zatvora pusti Osmana Kavalija, kojeg predstavlja i kao filantropa.

Ekonomisti i investitori su već duže vreme zabrinuti zbog Erdoganovog odnosa prema Centralnoj banci Turske smatrajući da ugrožava nezavisnost ove institucije. Uvjeren je da će niskim stopama smanjiti inflaciju, što je suprotno očekivanjima većeg broja ekonomista, piše CNBC.

Kurir.rs/Klix.ba