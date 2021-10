KO SU MILIONERI IZA TRAMPOVE DRUŠTVENE MREŽE? Jedan ima misterioznu firmu u Vuhanu, drugi tvrdi da je princ Brazila

Finansijski direktor misteriozne firme sa kancelarijom u Vuhanu, pomogao je bivšem predsedniku SAD Donaldu Trampu da pokrene svoju medijsku i tehnološku kompaniju.

Patrik Frensis Orlando (49) je čelnik dve SPAC kompanije (Special purpose acquisition companies - kompanije za posebne akvizicije) koje drugim privatnim kompanijama pomažu da izađu na berzu putem spajanja i akvizicija.

Jedna od njih je Digital World Acquisition Corp (DWAC) - u njoj je Orlando direktor - a koja je ovih dana potresla Vol Strit svojom objavom o spajanju sa Trump Media and Technology grupom nakon čega je vrednost deonica firme porasla 1.000 posto, piše Dejli mejl.

Sa novcem te kompanije, Tramp planira da pokrene svoju društvenu mrežu Truth Social, koja će, kako je navela Trampova grupa, "biti rival liberalnom medijskom konzorcijumu i boriti se protiv velikih tehnoloških kompanija iz Silikonske doline".

foto: Printscreen/LinkedIn

Takođe, finansijski direktor DWAC-a Luis filipe de Orleans e Braganca, član je brazilskog nacionalnog kongresa i samoprozvani brazilski princ koji želi da obnovi monarhiju, piše Jahu Fajnens.

Pre nego što je postao nezvanični vladar u Latinskoj Americi, Filipe je studirao na Stenfordu i radio za investicionu banku iz Njujorka.

Ovaj aktivista i političar sada je član brazilske konzervativne stranke PSL i živi u Sao Paolou sa suprugom Fernandom Hara Migitom i sinom Maksimilijanom.

Filipe je naglasio da "baš poput predsednika Trampa, i on veruje u fer i uravnoteženu bilateralnu trgovinu, ulaganje u obranu i čvrste granice".

I dok princ odnedavno objavljuje svoje slike s Trampom i javno ga podržava u pokretanju vlastite društvene mreže, Njujork tajms otkriva da se Orlando i Tramp znaju još iz vremena pre nego su sklopili savez.

foto: Printscreen/Facebook

Iako priroda njihovog odnosa nije jasna, Orlando je takođe povezan sa Floridom jer živi u 1,4 miliona dolara vrednom stanu u ograđenoj zajednici Ermitaž u Majamiju, zajedno sa suprugom Dženifer, dve ćerke i sinom. Veliki stan sa četiri spavaće sobe i četiri kupatila smešten je u zalivu Biskejn i okružen raskošnim tropskim vrtom, velikim bazenom i teniskim igralištem.

I dok Tramp i dalje traži načine da potvrdi svoju teoriju da je koronavirus pobegao iz laboratorije u Vuhanu, i Orlando je povezan s istim gradom jer upravo tamo firma SPAC ima svoje kancelarije.

Yunhong International je kompanija sa sedištem na Kajmanskim ostrvina i kancelarijama u Vuhanu, udaljenim samo 12 kilometara od Instituta za virologiju za koji je Vol Strit žurnal (WSJ) u svom izveštaju označio kao mesto iz kog su trojica tamošnjih kineskih naučnika prebačeni u bolnicu 2019. godine.

Iako u izveštaju nisu navedeni sirovi podaci, bezbednosne beleške i laboratorijski izveštaji o navodnom istraživanju kovida kod šišmiša, tekst je ipak dao novi zamah teoriji o "curenju virusa iz laboratorije" koja se dodatno zakomplikovala otkrićem Orlandove veze s Vuhanom.

WSJ je potvrdio da su naučnici zaposleni u Institutu za virologiju medicinski tretirani zbog bolesti nalik na kovid nedeljama pre nego što je virus počeo da hara Kinom i ostatkom sveta.

Prema navodima sa stranice firme Yunhong International, ista je otvorila kancelarije u Kini 23. decembra 2019. Dokument je potpisao Orlando kao i izvršni direktor kompanije Andrej Nivikov, 50-godišnji političar iz Estonije i Jubao Li, 38-godišnji biznismen iz Kine.

U dokumentima se navodi da je Orlando direktor Yunhong Internationala od septembra 2019. kao i da ovaj otac troje dece ima diplomu sa prestižnog MIT-a.

Od aprila 1998. do decembra 2003. Orlando je bio direktor odeljenja Derivata tržišta u razvoju Dojče banke - firme koja je glavni zajmodavac Trampove organizacije. U aprilu 2012. je pokrenuo Benessere Enterprises Inc, firmu specijalizovanu za investiranje u nove startap kompanije uključene u poslove s nekretninama u Majamiju.

Šest meseci kasnije svom portfelju je dodao investicionu banku Benessere Capital LLC, a od marta 2014. do avgusta 2018. je osnovao firmu za trgovinu šećerom Sucro Can International LLC gde obavlja dužnost finansijskog direktora, piše Dejli mejl.

Orlando se vratio svojim korijenima finansijera povezanog sa Trampom nakon vesti o društvenoj mreži Truth Social koju pokreće bivši predsednik SAD.

Tramp je najavio pokretanje Truth Social-a nakon što je izbačen sa Fesjbuka i Tvitera zbog podsticanja napada na Kapitol 6. januara. Naveo je da je njegov dugoročni cilj da stvori konglomerat koji bi ne samo da bi ometao medijske džinove poput Amazona, Epla, Netfliksa i Gugla, već bi bio ikonkurent kućama poput CNN i Dizni.

Trump planira da pokrenue Truth Social do početka 2022. godine, a kako bi to učinio, firma će se spojiti sa Orlandovim DWAC-om pre predizbora sledeće godine, navodi Jahu i dodaje da bi, ako sve bude išlo po planu, spajanje omogućilo Trampu da dopre do miliona svojih pristalica sa kojima inače ne može da komunicira zbog zabrane na društvenim mrežama.

Kako bi pomogao da Trump Media and Technology Group postane javna i izađe na berzu, DWAC je u septembru prikupio 230 milijona dolara od grupe hedž fondova - DE Shaw, Highbridge Capital Management, Lighthouse Investment Partners i Saba Capital Management.

Upravo su juče Lighthouse Investment Partners i Saba Capital povukli svoje deonice DWAC-a, uprkos tome što su u petak porasle za 300 posto.

Boaz Vajnstajn - koji poseduje 3,5 milijardi dolara vredne deonice Saba Capitala i bio je na popisu Forbesovih 40 najboljih menadžera hedž fondova - objavio je da prodaje svoj udeo: "Znao sam da je za Sabu najbolje prodati naš ceo udeo deonica, što smo sada i učinili. Mnogi investitori se bore s teškim pitanjima o tome kako svoje vrednosti ugraditi u svoj posao. Za nas ovo nije bilo upitno".

Njegova firma je prodala veći deo svog udela u četvrtak rano ujutro, ostvarivši mali profit pre nego što su deonice porasle. Posedovali su 2,4 miliona deonica SPAC-a, odnosno 9,3 posto.

U međuvremenu, Lighthouse Investment Partners posedovao je 3,2 milijuna deonica - ili 11 posto. "Lighthouse nije bio svestan da se očekuje spajanje i više ne drži slobodne deonice SPAC -a", navodi se u saopštenju fonda.

Kurir.rs/Dejli mejl