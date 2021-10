SUROVA ISTINA Samo dva odsto bogatstva Ilona Maska može da spreči glad u svetu!

Mala grupa ultrabogatih pojedinaca mogla bi da pomogne u rešavanju gladi u svetu sa samo delićem svoje imovine, kaže Dejvid Bisli, direktor Svetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija. Bisli ističe da je sada pravi trenutak da milijarderi uskoče, tj. jednokratno pomognu, kako bi se rešio ovaj veliki problem.

Savršena oluja

On je u intervjuu za CNN posebno spomenuo dvojicu najbogatijih ljudi na svetu, milijardere Ilona Maska i Džefa Bezosa.

Pored Avganistana, najugroženijih regioni u svetu trenutno su Jemen i Etiopija. Prema poslednjim procenama, u regionu Tigraj u Etiopiji, gde već godinu dana traju borbe između vladinih snaga i Narodnog oslobodilačkog fronta Tigraj, bez hrane je 5,2 miliona ljudi. Njima je hitno potrebna pomoć. - Mi smo ostali bez goriva, nemamo ni novca. Ne znam kako će ti ljudi tamo dobiti hranu. Na hiljade civila je ubijeno, više od dva miliona je rasejano. To je ozbiljan problem - napomenuo je Dejvid Bisli, direktor Svetskog programa za hranu.

- Šest milijardi dolara spaslo bi 42 miliona ljudi da ne umru od gladi, što će se sigurno dogoditi ukoliko im ne pomognemo. To zaista nije komplikovano - istakao je Bisli. Ilon Mask, izvršni direktor "Tesle", prema poslednjim procenama Blumberga, "težak" je 289 milijardi dolara, što znači da je potrebna donacija od samo dva odsto njegove imovine, napominje Bisli. Od početka pandemije, bogatstvo svetskih milijardera se gotovo udvostručilo na čak 5.000 milijardi dolara. - Savršena oluja sačinjena od nekoliko kriza, poput pandemije koronavirusa i klimatskih promena, dovešće do toga da će brojne nacije zakucati na vrata epidemije gladi - istakao je Bisli.

Najalarmantnija situacija je u Avganistanu, gde će se s glađu suočiti čak 22,8 od ukupno 38,9 miliona stanovnika, navodi se u poslednjem izveštaju UN. Promena vlasti, nezaposlenost i ekonomija u kolapsu dovešće do humanitarne krize koja će najteže pogoditi 3,2 miliona dece mlađe od pet godina.

Roditelji prodaju svoju decu Odatle i ne čudi izveštaj BBC o tome da su pojedini roditelji u Avganistanu počeli da prodaju svoju decu jer nemaju dovoljno novca da ih prehrane. Administracija predsednika SAD Džozefa Bajdena prošle nedelje je izdala upozorenje da bi klimatske promene mogle da predstavljaju mnogo veći problem nego što se to ranije mislilo.

Gazdu "Tesle" baš krenulo - Za dan bogatiji 26 milijardi $

Ilon Mask, gazda "Tesle", za 24 sata postao je bogatiji za 26 milijardi dolara! To je posledica rasta vrednosti akcija njegove kompanije za proizvodnju električnih automobila, a do koje je došlo nakon što je od kompanije "Herc" stigla narudžbina za kupovinu čak 100.000 vozila. Ta narudžbina je vrednost akcija "Tesle" podigla za 12,6 odsto na berzama. Trenutno se bogatstvo Ilona Maska procenjuje na 255,2 milijarde dolara, preneo je Forbs. On je bogatiji od bilo kog milijardera kojeg je Forbs dosad pratio: Mask vredi više od suosnivača "Gugla" Larija Pejdža (6. najbogatiji) i generalnog direktora "Fejsbuka" Marka Zakerberga (7. najbogatiji) zajedno.