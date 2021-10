OVAJ AMERIČKI GRAD TERORIŠE SMRAD SMRTI: Stanovnici počeki da se razboljevaju, prisiljeni da se masovno iseljavaju! VIDEO

Taj miris sada traje četiri nedelje, stvarajući haos za stanovnike Karsona, grada u okrugu Los Anđelesa. Neobičan smrad – koji je opisan kao "smrad smrti" – dolazi iz obližnjeg kanala za koji vlasti kažu da raspadajuća vegetacija ispušta oblake gasa vodonik sulfida.

Gradsko veće Karsona proglasilo je lokalno vanredno stanje, ali frustrirani stanovnici kažu da je potrebno predugo da se reši problem koji je više od smetnje – zbog čega su fizički bolesni.

"To nije samo miris. Od mirisa se fizički ne razbolite, sa glavoboljama, respiratornim problemima i osipom", kaže Ana Meni, doživotna stanovnica Karsona koja je radila za grad 25 godina.

Livingston je takođe iskusila zdravstvene probleme. Kada bi uveče išla u šetnju, što radi u borbi protiv visokog krvnog pritiska, osećala je jake glavobolje, umor i mučninu. Izgubila bi apetit i spavala bi 10 sati uzastopno. Njeni simptomi su postali toliko loši da je otišla kod svog doktora po lekove protiv mučnine. Doktor joj je rekao: "Moraćeš da izađeš odatle ako se osećaš tako loše.

Okrug radi na rešavanju problema i kaže da nivoi gasa počinju da opadaju. Oni aeriraju kanal, poznat kao Domingez kanal, ubrizgavaju kiseonik u vodu i prskaju dezodorans na kanal kako bi umanjili smrad.

Do sada je grad Karson, zajedno sa okrugom LA, preselio više od 1.300 stanovnika, uključujući Menija i Livingstona, u hotelske sobe. Na stotine njih je napustilo to područje samostalno, kaže Meni.

Kaže da joj je trebalo nekoliko dana nakon što je napustila Karson da shvati koliko je bila umorna, jer su joj obožavaoci stalno pokušavali da zadrže miris iz svog doma. "Glas mi je malo žablji, grlo mi se steže, čak i sada. Nemam zdravstveno osiguranje, moje disanje nije normalno", kaže ona.

Meni se kandiduje za gradsku službenicu, a izbori su sledećeg utorka, ali se fokusirala na susrete sa raseljenim stanovnicima i organizovanje putem Fejsbuk stranice koja sada ima 3.300 članova. Stanovnici grupe uporedili su miris sa "smradom smrti" i "Hodajućim mrtvacima".

"Kako ovo ide, ne dobijamo jasne odgovore osim što oni smanjuju miris", kaže ona. "Mogao bih da sedim pored toksične deponije, i ako ga ubijete na smrt, uklonićete miris, ali je i dalje toksičan.

Zvaničnici okruga kažu da su 7. oktobra prvi put obavešteni o neprijatnom mirisu koji dolazi iz kanala Domingez, reke duge 15,7 milja (25,2 kilometra) koja zahvata atmosferske odvode i uliva se u luku Los Anđelesa. Tim je otkrio materijal koji se raspada u kanalu i aktivirao tim za hitne slučajeve.

"Naše uzorkovanje vode nam govori da naši napori rade", rekao je Mark Pestrela, direktor javnih radova okruga Los Anđeles, virtuelnoj gradskoj većnici u sredu uveče. "Dakle, ubrzavamo i dobro napredujemo i vidimo opadajući trend sumpor-vodonik sulfida koji stvara ovaj miris.

Međutim, još uvek nije sasvim sigurno šta uzrokuje uporan smrad. Inspektori ispituju mogućnost da je zemljotres sredinom septembra potresao nešto iz rafinerije ili drugog industrijskog pogona u tom području.

Meni je bila ljuta kada je čula da gradski zvaničnici krive za miris samo prirodu. "To su gluposti", kaže ona. "Živeo sam ovde 42 godine i svi kažu: ’Nikad ovo nismo doživeli.‘ Nemojte da kažete da je to priroda. To ne može biti.”

Vodonik sulfid, takođe poznat kao kanalizacioni gas, je bezbojni gas poznat po svom oštrom mirisu pri niskim koncentracijama. Izuzetno je zapaljiv i veoma toksičan, ali Muntu David, zdravstveni službenik okruga LA koji je govorio u gradskoj većnici u sredu, uverio je stanovnike da je nivo koji ljudi udišu prenizak da bi prouzrokovao trajnu štetu.

On je dodao da je Agencija za zaštitu životne sredine utvrdila da ćete morati da budete izloženi oko 27.000 delova na milijardu (ppb) sat vremena uzastopno, ili 17.000 ppb tokom osam sati uzastopno, da biste bili u opasnosti od trajnih ili nepovratnih zdravstvenih efekata.

"Iako su neka jednočasovna očitavanja u vazduhu povremeno dostizala čak 7.000 ppb, ovi nivoi su bili prolazi i očitavani su uglavnom noću", rekao je on. "Tokom dana, očitavanja na otvorenom se stalno smanjuju i u poslednje vreme lebde u opsegu od 1.000 ppb ili manje, što većina ljudi lako može da oseti.

Ali stanovnici su i dalje zabrinuti i frustrirani. Prošle nedelje, okružno odeljenje za javno zdravlje Los Anđelesa preporučilo je stanovnicima da izbegavaju produžene aktivnosti na otvorenom između 21 i 8 sati i da smanje izloženost kad god su mirisi jaki. Školama u tom području je rečeno da imaju diskreciju kada razmatraju aktivnosti na otvorenom, a stanovnicima je rečeno da svoje ljubimce drže u zatvorenom prostoru.

U Karsonu žive pretežno Afroamerikanci, a stanovnici osećaju da odgovor na njihovu krizu nije bio tako brz kao na druga ekološka pitanja u ovoj oblasti, kao što je nedavno izlivanje nafte u Hantington Biču, luksuznoj zajednici na plaži. "Pratim izlivanje Hantington Biča jer ponekad pešačim tamo", kaže Livingston. "To je raščišćeno za nedelju i po dana. Ali taj kanal nije veliki kao plaža. Pa zašto onda nismo dobili sredstva koja su nam potrebna?"

Upitan o pritužbama stanovnika da resursi nisu pravedno raspoređeni, Kerjon Li, menadžer za komunikacije iz odeljenja za javne radove okruga Los Anđeles, kaže da su napori za reagovanje došli iz više agencija i počeli odmah nakon što je miris prvi put prijavljen.

"Fokusirani smo na bakterije koje probavljaju organski materijal koji se nalazi unutar kanala", kaže Li.

Meni kaže da oblasti u kojima žive Afroamerikanci imaju minimalnu ili nikakvu politiku zaštite životne sredine. Nedostatak transparentnosti i odgovornosti ostavio joj je više pitanja nego odgovora. "Oni nam govore jedno, da je nivo nizak, ali naša tela govore nešto drugo. Zašto se i dalje razbolijevamo?"

Želela bi da može da ide kući u Karson, ali kaže da će sačekati dok glavobolje ne prestanu. "Zaista je zastrašujuće i ne znamo koliko će to trajati".

