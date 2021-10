MALI NESPORAZUM MEĐU PRIJATELJIMA: Australijski premijer tvrdi da je Bajden znao da Kanbera nije javila Parizu za AUKUS

Francuska je ostala šokiranai čak je saoptila da su im zabili nož u leđa nakon što su lideri Australije, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD sredinom septembra objavili da su postigli bezbednosni sporazum - AUKUS, posle kog je Pariz ostao bez unosnog dogovora o isporuci podmornica Australiji, vrednog 90 milijardi dolara.

Francuska je čak opozvala svoje ambasadore iz Vašingtona i Kanbere, iako su se obojica kasnije vratila.

Kada je govorio o sukobu trojke sa Parizom tokom samita G20 u Rimu, Morison je rekao novinarima da je Kanbera "američku administraciju obaveštavala o statusu razgovora i razgovora sa francuskom vladom".

"Blisko smo sarađivali sa SAD i Velikom Britanijom. Obaveštavali smo ih – administraciju – o tome gde smo bili u našim raznim razgovorima sa Francuskom“, rekao je on medijima.

Premijer je ponovo branio odluku da se odustane od francuskog ugovora, rekavši da australijska vlada treba da "osigura da imamo pravu podmorničku sposobnost da se nosimo sa našim strateškim interesima“.

"Mislim da nikada nije postojao lak način da dođemo do tačke u kojoj smo morali da razočaramo prijatelja i partnera – bila je to teška odluka, ali za Australiju je to bila prava odluka", rekao je on.

Morisonovi komentari nisu u skladu da pričom koju je Bajden ispričao francuskom predsedniku Emanuelu Makronu tokom njihovih razgovora u Rimu dan ranije, piše Raša tudej.

Američki predsednik se izvinio Makronu, rekavši da je "pod utiskom da je Francuska bila obaveštena mnogo pre toga da dogovor [sa Kanberom] ne prolazi“.

"Ono što smo uradili bilo je nespretno“, rekao je Bajden o tretmanu Pariza u vezi sa AUKUS-om. "To nije urađeno sa puno takta".

Nije jasno da li se primedba odnosila na njegovu administraciju ili na američku i australijsku vladu.

Tokom samita u Rimu u subotu, Morison i Makron su se sastali prvi put od izbijanja diplomatskog skandala. Bio je to kratak i neformalni sastanak uoči zvanične fotografije lidera G20.

"Rekao sam dobar dan“, rekao je Morison o svom razgovoru sa francuskim predsednikom. "To je samo proces povratka".

