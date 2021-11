ALARM Konferencija UN o klimi je poslednja šansa za spas planete i zaustavljanje globalnog zagrevanja!

Glavna tema konferencije Ujedinjenih nacija o klimi, poz nazivom COP26, koja je počela sinoć u Glazgovu i trajaće do 12. novembra, jeste smanjenje emisije štetnih gasova, o čemu će pokušati da se dogovore lideri 120 i delegati iz 200 zemalja. Naučnici su upozorili da je brzo i masovno smanjenje emisije ugljen-dioksida jedini način da se izbegne klimatska katastrofa i spase naša planeta.

Bogati da ispune obećanje

Kako prenosi BBC, britanski premijer Boris Džonson rekao je da je konferencija u Glazgovu "trenutak istine za ceo svet".

- Pitanje koje sada svi postavljaju jeste hoćemo li iskoristiti ovaj trenutak ili ga pustiti da prođe - kazao je on. Antonio Guteres, generalni sekretar UN, ponovio je da se svet ubrzano kreće ka klimatskoj katastrofi i pozvao čelnike bogatih zemalja da ispune obećanje o izdvajanju 100 milijardi dolara pomoći siromašnima koji su suočeni sa sve većim problemima usled klimatskih promena.

Ekstremne vremenske neprilike u vidu poplava, požara i suša se ubrzavaju i blizu smo tačke bez povratka. Čovek je svojim aktivnostima direktno doprineo zagrevanju atmosfere zbog emisije ugljen-dioksida, koji izaziva efekat staklene bašte. Posledice toga su ekstremne vremenske nepogode, poput poplava u Nemačkoj, suša u Africi ili požara u Kaliforniji i Rusiji.

Putovanje avionom ima svoju cenu... Džo Bajden, predsednik SAD foto: AP /Alex Brandon

Podaci su neumoljivi - Koliko je Bajden zagadio planetu

Američki predsednik Džo Bajden je svojim dolaskom u Evropu, gde je raspravljao o klimatskim promenama, doprineo zagađenju planete sa ispuštanjem čak 1.000 tona ugljen-dioksida u atmosferu! On je iz SAD doputovao u Rim, odakle će otputovati u Glazgov, pre nego što se vrati u SAD. Njegov predsednički avion prate dva transportna aviona u kojima se nalazi njegova limuzina i predsednički helikopter. Uz to on se od vile Taverna, gde je bio smešten, do Vatikana na susret s papom Franjom na putu od nepunih 10 kilometara kretao u koloni sa čak 83 vozila. On će putovati od Glazgova do Edinburga, gde je smešten, takođe u koloni automobila.