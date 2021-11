SRAMOTA IZ VRHA VLASTI U BRISELU Predsednica Evropske komisije na put od 80 kilometara išla privatnim avionom!

Ne može bez letenja... Ursula fon der Lajen dok je bila ministarka odbrane Nemačke foto: Profimedija

Predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen prepuna su usta zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promena, ali na ličnom primeru ona, po svemu sudeći, ne mari previše za globalno zagrevanje! Naime, kako prenosi britanski Telegraf, Ursula fon der Lajen je od imenovanja na prestižnu funkciju u decembru 2019. godine išla na ukupno 34 službena puta, od čega je u čak 18 navrata koristila privatni avion, tj. avio-taksi.

Let trajao 19 minuta

Da situacija bude još zanimljivija, ona je jednom prilikom koristila avion za putovanje od Beča do Bratislave, iako je udaljenost između prestonica Austrije i Slovačke tek oko 80 kilometara. Ovu razdaljinu je mogla da pređe vozom za oko sat vremena. Ali ne, Ursula fon der Lajen se odlučila na let avionom, koji je trajao punih 19 minuta. Njeni postupci se nikako ne slažu sa zvaničnom politikom Evropske unije, koja je donela odluku da do 2050. godine postane neutralna, tj. da emituje nultu emisiju ugljen-dioksida.

Zagađenje... Fosilna goriva najviše doprinose globalnom zagrevanju foto: Reuters Dogovor u Glazgovu - Ugalj izbacuju iz upotrebe Predstavnici više od 40 zemalja postigli su dogovor da se izbaci ugalj iz upotrebe u proizvodnji električne energije u periodu od 2030. do 2040. Među zemljama koje su postigle sporazum nalaze se Poljska, Vijetnam i Čile, koje spadaju u red najvećih potrošača uglja, čijim se sagorevanjem u atmosferu izbacuju štetne materije koje dovode do globalnog zagrevanja. Zanimljivo je da pristanak na dogovor u Glazgovu nisu dale zemlje poput Australije, Indije, SAD i Kine, koje su najveći zavisnici od potrošnje uglja, a samim tim i najveći zagađivači atmosfere.

Britanski dnevnik je objavio i da je Ursula fon der Lajen u dva navrata koristila avio-prevoz od Brisela do Strazbura, koji traje tek nešto više od pola sata (razdaljina je oko 440 kilometara). Njoj i grupi evropskih komesara žurilo se na sastanke Evropskog parlamenta, koji zaseda u ovom francuskom gradu.

Najveći zagađivači

Brojne studije su pokazale da mali privatni avioni koji imaju kapacitet do dve desetine putnika emituju čak 20 puta više ugljen-dioksida u atmosferu od velikih komercijalnih letelica, koje mogu da prevezu i po nekoliko stotina putnika. Mali putnički avioni emituju i 50 puta više ugljen-dioksida od vozova. Ugljen-dioksid je glavni krivac za izazivanje efekta staklene bašte, što dovodi do globalnog zagrevanja.

Posledice globalnog zagrevanja... Kompjuterska animacija Nije dugo trebalo - Porast zagađenja Zagađenje od ugljen-dioksida dostiglo je nivo koji je imalo pre pandemije koronavirusa, ostavljajući sve manje vremena za borbu protiv globalnog zagrevanja. Pandemija je zatvorila veliki deo sveta i ekonomiju zavisnu od fosilnih goriva, što je izazvalo neverovatan pad ukupne emisije štetnih gasova od 5,4 odsto u 2020. Međutim, u ovoj godini nivo štetnih gasova je za samo jedan odsto manji nego 2019, pre pandemije, navodi se u izveštaju Global karbon prodžekta.

Ursula fon der Lajen u utorak je na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimi, koja se održava u Glazgovu do 12. novembra, bila na panelu s predsednikom SAD Džozefom Bajdenom i Borisom Džonsonom, premijerom Velike Britanije.

Kurir.rs