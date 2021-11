OČI MI SE NIKADA NEĆE VRATITI: Čileanka koju je policajac pogodio suzavcem u lice i oslepeo, sada se kandiduje za Senat VIDEO

Jedne novembarske noći pre dve godine, Fabiola Kampilaj krenula je na posao, radila je noćnu smenu u fabrici za preradu hrane.

U tom trenutku, Čile su nedeljama potresali masovni protesti protiv društvene nepravde, ali u Sinko Pinjosu, predgrađu Santijaga gde Kampilaj živi, nije bilo mnogo tragova demonstracija.

"Te večeri nije bilo demonstracija. Muškarac je ispred mene prešao ulicu da kupi hleb. I to je poslednja stvar koju sam videla", rekla je Kampilaj (38) Gardijanu.

Policajac Patrisio Maturana je sa udaljenosti od 50 metara bacio suzavac na Kampilaj i pogodio je pravo u lice. Studije su pokazale da je u trenutku udara metalni cilindar sa suzavcem bio usijan - temperatura je bila oko 200 stepeni Celzijusa.

Udarac joj je rascopao lobanju i doveo do curenja cerebrospinalne tečnosti u mozak. Potpuno je oslepela, izgubila čulo ukusa i mirisa.

Umesto da joj pomognu, dok je ležala bez svesi na zemlji, policajci su bacili još suzavca i odvezli se. Komšije su je ubacile u automobil i odvezle u bolnicu.

Njena strašna priča učinila ju je najprepoznatljivijom žrtvom policijske brutalnosti. Posle više operacija i meseci rehabilitacije, Kampilaj je počela ponovo da gradi svoj život, ovoga puta u potpunom mraku. A kasnije ovog meseca, ulazi u politiku kao nezavisni kandidat za Senat. Na istim izborima biraće se i novi predsednik zemlje.

"Oči mi se nikada neće vratiti. Ali želim da pretvorim ovu tragediju u snagu i nastavim da se borim. Ne samo na ulici već i unutar sistema. Želim da pomognem da se stvari promene", rekla je ona.

Kampilaj će 21. novembra biti u trci da postane jedan od pet senatora Santijaga. Konkurencija joj je bivši ministar zdravlja Haime Manjalih koji je "poznat" po svojoj izjavi da ne zna ništa o siromaštvu i prenaseljenosti južnih kvartova Santijaga gde Kampilaj živi.

Trem njene kuće, u kojoj živi sa mužem i troje dece, je sedište njene kampanje. Nekada vatrogasac volonter, fudbalerka i organizatorka dešavanja u zajednici, Kampilaj više ne može sama da napusti kuću, niti da podiže teške stvari jer postoji opasnost da joj tečnost ponovo iscuri u mozak.

Po kući se kreće koristeći tepihe kao markere a kada sa suprugom izađe u šetnju po kraju, drži se za njega.

U protestima koji su počeli u oktobru 2019. godine, više od 400 Čileanaca je potpuno ili delimično izgubilo vid od ranjavanja ili policijskog prebijanja. Slučaj Kampilajeve je jedan od poznatijih jer je isplivao snimak napada na kome se čuje policajac kako podstiće Maturanu da puca.

Kada ju je kanister pogodio u glavu, čuje se policajac kako uzvikuje "Dobar pogodak!" a potom i: "Pogodio ju je, jel tako? Mislim da ju je pogodio..."

Policiji je bilo potrebno osam meseci da sprovede istragu i Maturani uruči otkaz. Tužilaštvo je sada pokrenulo drugu istragu i ako bude osuđen, Maturana koji je u kućnom pritvoru, bi mogao da dobije 12 godina zatvora.

Suđenje još nije počelo - uprkos tome što je više od 70 očevidaca, policajaca i lekara dalo svoje iskaze.

"Ni vlada ni karabinjerosi (policija) me nisu kontaktirali. Nisu mi ponudili nikakvu pomoč, izvinjenje, priznanje da se ovo dogodilo", rekla je Kampilaj.

Dok čeka na pravdu, ona odbija da sedi skrštenih ruku i odlučna je da pokrene svoju političku karijeru. "Želim dostojanstveni Čile sa boljim obrazovnim sistemom, zdravstvenom negom, stambenom politikom i penzijama. Takva zemlja nbi bila bolje mesto za većinu i ja želim da budem deo tog pokreta", rekla je ona.

Zahtevi za pravednijim Čileom naišli su na plodno tlo, naročito sada kada zemlja počinje da uključuje više nezavisnih glasova, mimo tradicionalnih partija, u svoj sistem.

Od pada diktature generala Augusta Pinočea 1990. godine, svega 10 nezavisnih kandidata je ikada izabrano za zastušnike, a od njih je samo jedan bio nezavisni senator.

"Pre, bilo je gotovo nemoguće biti izabran kao nezavistan kandidat", kaže Kenet Bunker, politički analitičar sajta Treskvintos.

Promenom izbornog zakona u maju, neke barijere su srušene i sada je 41 posto kandidata nezavisno.

"Ljudima je ponuđena raznovrsnija lista kandidata i očigledno je da će izabrati i nezavisne. A priča Kampilajeve znači mnogim ljudima", rekao je Bunker.

Posle više meseci rehabilitacije i nekoliko operacija, Kampilaj se nada da će nastaviti svoje obrazovanje i da će se vratiti u fabriku, ovoga puta na mesto koje je delimično kompjuterizovano.

"Pravda bi bila da mi vrate ono što su mi ukrali. Ali se to nikada neće dogoditi, bez obzira na to koliko godina on provede u zatvoru. Zato ću ja sama promeniti stvari. Želim da pošaljem poruku da je politika za sve - a ne samo za dežurne krivce", rekla je Kampilaj.

Kurir.rs