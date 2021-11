BEZ NJIH JE CELA AMERIKA BLOKIRANA: Ako Bajden ne reši problem, privredi SAD sledi KOLAPS! VIDEO

Ali tokom godina, posao je počeo da uzima danak. Nedeljama je bio odsutan od kuće i nije mogao da da prioritet svom zdravlju: bilo je potrebno više od tri godine da zakaže pregled za optometriju, koji je stalno otkazivao zbog neredovnog radnog vremena. Dao je otkaz 6. oktobra.

„Nisam imao lični život osim vožnje kamiona“, rekao je gospodin Geri, 58, stanovnik Vankuvera, Vašington. „Konačno mi je bilo dosta.“

Vozači kamiona su godinama bili u manjku, ali talas penzionisanja u kombinaciji sa onima koji jednostavno daju otkaz zbog manje stresnih poslova pogoršava krizu lanca snabdevanja u Sjedinjenim Državama, što dovodi do praznih polica u prodavnicama, paničnih kupovina pred praznike i zagušenja u lukama. Skladišta širom zemlje su prepuna proizvoda, a rokovi isporuke su se protezali na mesece od dana ili nedelja za mnoge robe.

U izveštaju koji je prošlog meseca objavila Američka udruženja za kamione procenjuje se da je ovoj industriji falilo 80.000 vozača, što je rekordan broj, koji bi se, za koje je udruženje rekao, mogao udvostručiti do 2030. godine kada će se više penzionisati.

Problemi u lancu snabdevanja proističu iz brojnih faktora, uključujući izuzetan porast potražnje za robom i zatvaranje fabrika u inostranstvu. Ali situaciju je pogoršao nedostatak kamiondžija i pogoršani uslovi u transportnom sektoru, što je dodatno otežalo potrošačima da dobiju stvari koje žele kada to žele.

Fenomen se širi po ekonomiji, opterećuje rast, podiže cene za potrošače i deprimira rejting predsednika Bajdena. Ali Bela kuća se mučila kako da odgovori.

Bajden je prošlog meseca najavio da će velike luke i privatne kompanije početi da se kreću ka 24-časovnom radu u pokušaju da olakšaju zastoj. Ali rani rezultati sugerišu da kamionski transport ostaje glavno usko grlo u tim naporima, povećavajući zaostatke u lukama.

Direktori luka u Los Anđelesu i Long Biču rekli su da se, barem u početku, pojavilo nekoliko dodatnih kamiondžija da bi iskoristili produženo radno vreme.

Džin Seroka, izvršni direktor luke Los Anđeles, rekao je da je njegova luka rekla Beloj kući u julu da oko 30 odsto lučkih imenovanja za kamiondžije ostaje neiskorišćeno svakog dana, uglavnom zbog nedostatka vozača, šasija koje koriste za prevoz tereta i skladišne radnike da istovare predmete iz kamiona.

„Ovde u kompleksu luke, sa svim ovim teretom, potrebno nam je više vozača“, rekao je gospodin Seroka.

Infrastrukturni račun od 1 bilion dolara koji je Predstavnički dom usvojio prošle nedelje mogao bi da pomogne u ublažavanju nestašice. Zakon uključuje trogodišnji pilot program šegrtovanja koji bi omogućio vozačima komercijalnih kamiona od 18 godina da voze preko državnih granica. U većini država, osobe mlađe od 21 godine mogu dobiti komercijalnu vozačku dozvolu, ali savezni propisi im ograničavaju vožnju međudržavnim rutama.

Ali stručnjaci iz industrije kažu da je malo verovatno da će program rešiti trenutni problem, s obzirom na to da bi mogli da prođu meseci da se pokrene i da mnogi ljudi jednostavno ne žele da voze kamione.

Bajden je prošlog meseca rekao da će razmotriti raspoređivanje Nacionalne garde kako bi ublažio nedostatak kamiondžija, iako je zvaničnik Bele kuće rekao da administracija ne sprovodi aktivno taj korak.

Mira Džoši, zamenica administratora Federalne uprave za bezbednost motornih prevoznika, rekla je da se agencija fokusirala na olakšavanje procesa dobijanja komercijalne vozačke dozvole nakon što su države smanjile operacije izdavanja dozvola tokom pandemije koronavirusa. Agencija je takođe produžila radno vreme pojedinim vozačima.

„Oni su apsolutna okosnica velikog dela našeg lanca snabdevanja“, rekao je Pete Buttigieg, sekretar za transport, o kamiondžijama na brifingu u Beloj kući u ponedeljak. „Moramo da poštujemo i, po mom mišljenju, da ih nadoknadimo bolje nego što imamo.

Nestašica je uznemirila autoprevozničke kompanije, koje kažu da nema dovoljno mladih ljudi da zamene one koji su stari iz radne snage. Stereotipi vezani za posao, izolovan način života i fokus mlađih generacija na sticanje četvorogodišnjih fakultetskih diploma otežali su privlačenje vozača. Kamionske kompanije su se takođe borile da zadrže radnike: stope prometa su dostigle čak 90 procenata za velike prevoznike.

Kao odgovor, kompanije su podigle svoje plate. Prosečna nedeljna zarada za vozače na daljinu porasla je za oko 21 odsto od početka 2019, prema Birou za statistiku rada. Prošle godine, vozači komercijalnih kamiona imali su srednju platu od 47.130 dolara.

Da bi platile ta povećanja, transportne kompanije podižu svoje cene. Jon Gold, potpredsednik za lanac snabdevanja i carinsku politiku u Nacionalnoj maloprodajnoj federaciji, rekao je da je nedostatak vozača doprineo većim troškovima za trgovce na malo, koji se spuštaju do potrošača i podižu neke od cena u prodavnicama.

„Vidimo povećanje troškova na svakom koraku u lancu snabdevanja transportom“, rekao je g. Gold. „Od okeana do kamiona do železnice, troškovi rastu.”

Derek J. Leders, predsednik i izvršni direktor kompanije Verner Enterprajziz u Omahi, koja zapošljava oko 9.500 vozača, rekao je da njene usluge koštaju oko 15 odsto više od nivoa pre pandemije, jer su plate vozača i troškovi opreme porasli.

Kompanija pokušava da zaposli oko 700 vozača kamiona — u odnosu na oko 300 pre pandemije — nakon što je potražnja porasla, a penzionisanje je dovelo do nedostatka radnika. Povećala je naknadu vozaču za oko 20 procenata od početka 2020. i proširila broj vozačkih akademija kojima upravlja.

„Ja sam u poslu više od 30 godina“, rekao je Leders. „Definitivno mislim da je ovo najuže tržište vozača koje sam video u svojoj karijeri.

Holi Mekormik, potpredsednica kancelarije za talente u Groendike Transportu u Enidu, Oklahoma, rekla je da iako je kompanija nudila prosečnu platu od oko 70.000 dolara godišnje, manje ljudi je bilo voljno da bude daleko od kuće na duže vreme. Vreme provedeno na čekanju za istovar ili utovar tereta takođe se povećalo tokom pandemije, što je dovelo do nižih plata za vozače koji se obično plaćaju po kilometru, rekla je Mekormik.

Uticaj korone na lanac snabdevanja se nastavlja. Pandemija je poremetila skoro svaki aspekt globalnog lanca snabdevanja i otežala pronalaženje svih vrsta proizvoda. Zauzvrat, oskudica je izazvala povećanje cena mnogih stvari jer inflacija ostaje tvrdoglavo visoka.

Gotovo sve proizvedeno je u nedostatku. To uključuje sve, od toalet papira do novih automobila. Poremećaji sežu do početka pandemije, kada su fabrike u Aziji i Evropi bile prisiljene da se zatvore, a brodarske kompanije su smanjile svoje rasporede.

Prvo, potražnja za kućnim proizvodima je naglo porasla. Novac koji su Amerikanci nekada trošili na iskustva preusmeren je na stvari za svoje domove. Nalet je začepio sistem za transport robe do fabrika kojima je bila potrebna, a gotovi proizvodi su se nagomilali zbog nestašice transportnih kontejnera.

Sada, luke se bore da održe korak. U Severnoj Americi i Evropi, gde pristižu kontejneri, veliki priliv brodova preplavljuje luke. Sa punim magacinima, kontejneri se gomilaju. Haos u globalnom pomorstvu će verovatno trajati kao rezultat ogromne saobraćajne gužve.

Niko zaista ne zna kada će se kriza završiti. Nedostaci i kašnjenja će verovatno uticati na ovogodišnju božićnu i prazničnu sezonu kupovine, ali je nejasno šta će se dogoditi nakon toga. Džerom Pauel, predsednik Federalnih rezervi, rekao je da očekuje da će problemi u lancu snabdevanja potrajati „verovatno iu narednoj godini“.

Kamiondžije obično ne dobijaju nadoknadu za prva dva sata provedena u čekanju, navodi se u izveštaju Udruženja nezavisnih vozača vlasnika i operatera.

„To je prilično zabrinjavajuće“, rekla je gospođa Mekormik. "Broj ljudi koji su u radnoj snazi nastavlja da se smanjuje."

Čak i sa povećanjem plata, neki vozači su potpuno napustili industriju. Bob Stenton, 64, napustio je posao vozača kamiona na duge relacije u oktobru 2020. Nakon što je uklesao nerv u vratu, utrnuvši neke od prstiju na levoj ruci, njegovi lekari su rekli da više ne može da podigne predmete teže od 50 funti.

G. Stenton, koji živi u Bataviji, Ilinois, rekao je da veruje da su njegovi jaki bol u vratu i leđima rezultat skoro dve decenije rada kao vozač kamiona. Neredovno radno vreme je takođe dovelo do toga da mu je 2002. godine dijagnostifikovana apneja za vreme spavanja, rekao je on. Sada radi u kompaniji koja pomaže vozačima kamiona koji imaju poremećaj.

Džej Vagner (57), vozač kamiona koji prevozi opasne hemikalije, obično je na putu oko tri nedelje u isto vreme, retko provodi vreme u svojoj kući u Vičiti, Kan. G. Vagner je rekao da razmišlja o tome da napusti posao svakog dana kako bi provodi više vremena sa suprugom i unukom, ali nije bio siguran šta će raditi za posao ako da otkaz.

„To je bio moj život“, rekao je gospodin Vagner, koji je vozio kamione već 27 godina. "To je ono što radim."

Bilo je nekih beneficija, rekao je, kao što su sloboda otvorenog puta i 75.000 do 85.000 dolara koje zarađuje godišnje.

Da bi nadoknadili nestašicu, lideri industrije i istraživači kažu da kompanije koje se bave transportom moraju da ulože veća ulaganja u regrutovanje žena i obojenih ljudi. Samo 7 procenata vozača kamiona su žene, a 40 procenata su manjine, prema izveštaju Amerikan Trakinga iz 2019.

Neki su takođe pozvali na povećanje ograničenja težine za kamione kako bi im se omogućilo da vuku više tereta ili na trajno smanjenje starosne granice za vozače. Pilot program u zakonu o infrastrukturi ima za cilj da pomogne u regrutovanju većeg broja vozača omogućavajući ljudima od 18 godina da voze međudržavnim rutama. Međutim, neki predstavnici industrije izrazili su zabrinutost u vezi sa rizicima programa i kažu da bi savezna vlada trebalo da se fokusira na poboljšanje stope zadržavanja.

„Ako je bezbednost važna, dok gledamo na godine, ne smanjujete broj, već povećavate broj“, rekao je Tod Spenser, predsednik Udruženja nezavisnih vozača između vlasnika i operatera.

Ministar transporta Pit Butidžidž je rekao da je Odeljenje za transport shvatilo da mora biti „veoma oprezno u pogledu bezbednosti“ i da je program bio početni test.

Neki su pozdravili ovaj potez prema potrebi. Bob Kostelo, glavni ekonomista u Američkom udruženju za transport, rekao je da 18-godišnjaci koji su zainteresovani za transport možda neće čekati da napune 21 godinu da bi se bavili tom linijom posla i da bi umesto toga mogli da završe sa poslovima u hrani ili građevinarstvu. Dok bi druga uska grla u lancu snabdevanja mogla da se raščisti posle pandemije, gospodin Kostelo je rekao da će se nedostatak vozača verovatno pogoršati.

Kurir.rs/NYT