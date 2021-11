NISAM GA TROVALA SOLJU, NJEGOV OTAC ME JE NATERAO DA ĆUTIM Ovako se na sudu branila maćeha koja je za posinka rekla da je sotona

Ema Tastin (32) rekla je da je "uplašena" zbog ponašanja Tomasa Hjuza (29) nedeljama pre nego što je Artura Labinja-Hjuza preminuo od smrtonosnih povreda glave.

Par se navodno veoma loše ponašao prema dečaku, uključujući trovanje i prisiljavanje da boravi na stepenicama u hodniku 14 sati dnevno.

Hjuz i Tastin poriču ubistvo i više tačaka optužnice za okrutnost prema detetu.

Arturu je bilo naređeno da spava na podu i lišen je osnovnih životnih potreba nakon što se preselio kod maćehe tokom prvog lokdauna prošlog marta, tvrdi se.

On je preminuo u junu 2020. godine zbog povreda glave dok je Tastinova brinula o njemu, prenosi Dejli mejl.

Svedočeći, majka dvoje dece ispričala je poroti kako je gledala kako Hjuz 'stalno' udara Artura i da je videla kako ga je udario glavom.

Tastinova je tvrdila da je, kada se suprotstavila Hjuzu zbog navodnog zlostavljanja, on zapretio da će je prijaviti socijalnoj službi.

Opisujući život u njenom domu ona je rekla da je bilo je vikanja, a zatim je bilo i nasilja koje je Tom činio Arturu.

-Nisam želela da budem tamo, nisam htela da budem u kući. Da budem iskrena, mislim da nisam želela da budem živa, rekla je.

-To je sve počelo u aprilu, počelo je udaranje po nogama. U maju je bilo užasno, a najgore je tek došlo. Rekla sam da se ne slažem sa tim i da to nije pravi način, a on mi je rekao da gledam svoja posla. Posle toga sam rekla da ću da ga prijavim socijalnoj službi. Rekao mi je da će reći Arturu da laže, a socijalne službe će mi oduzeti moju decu, a zbog mojih problema sa mentalnim zdravljem će im reći da sam nestabilna, istakla je Tastin.

Kako kaže, uplašila se i prestala je da se meša jer nije želela da izgubi svoju decu.

Potpuno starateljstvo nad Arturom preuzeo je njegov otac jer je njegova majka Olivija Labinjo-Halkrou optužena za ubistvo svog novog partnera Gerija kaningema i februaru 2019. godine.

Hjudž i Tastin su se upoznali onlajn i on se preselio u njen dom sa Arturom kada je počeo lokdaun.

Za par se kaže da je Artura zlostavljao.

-Artur je jednom prilokom vrištao, a Tom je vikao na njega. Rekao mu je da ako ne začepi ta svoja j***** usta, da će ga baciti kroz prozor a Artur ga je molio da to ne uradi, ispričala je ona.

Govorila je i o porukama koje je Arturovom ocu slala i u kojima je Artura nazvala 'Sotonom', 'malim zanovetalom' i drugim 'pogrdnim imenima'.

-Rekla bih mu da ućuti i nazvala ga j***** lažovom. Ali stvari koje sam rekla u tekstualnim porukama su bile odvratne, rekla je.

Upitana zašto je poslala nasmejani emotikon kao odgovor na sliku pištolja, koju joj je poslao Tastin je rekla da je to zato što nije znača šta da kaže i da joj je bilo muka.

Takođe, veštak je sugerisao da mu je dato najmanje 34 grama soli - što je ekvivalentno sa šest kašičica.

Porotnicima su prikazani snimci kamera od dana pre nego što je Artur preminuo na kojima se vidi Tastin kako nosi flašu soli.

Upitana da li je dodala so u Arturovu hranu, rekla je da nije.

-Meni je so trebala, jer sam se svake noći tuširao i koristila dosta soli. Uvek sam se starala da se tuširam i da tada koristim dosta soli, nisam ništa znala o trovanju solju sve dok nisam uhapšena i to je bilo u optužnici. To me je samo zbunilo i još uvek sam zbunjena time, rekla je ona.

Kurir.rs