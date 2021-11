MISTERIJA NAJISPREBIJANIJE NEMANI: Snimljena velika bela ajkula potpuno prekrivena ožiljcima, niko ne zna šta je uzrok VIDEO

Na snimku koji je Din Sprakman postavio na svom kanalu Sea Dragon Films vidi se tri metra dugo stvorenje, čije je celo telo, od vrha nosa do kraja peraja prekriveno ožiljcima i posekotinama, kako mirno pliva vodama u blizini ostrva Neptun.

Ono što je još neobičnije je to što je samo desna strana ajkule u ožiljcima. Sprakman je rekao da nikada nije video veliku belu u tako lošem stanju. "To je predivna ajkula koja je prošla kroz sito i rešeto", rekao je on.

Iako je mislio da ajkula trpi bolove, morska neman koja je prošla pored njega bila je ekstremno mirna i nežna.

Njegov snimak izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Sprakman je naveo da je njegova pretpostavka da je "glavni krivac" za ožiljke na telu ajkule propeler nekog velikog broda ili kavez za tune u kojima se ajkule često zaglave.

"Međutim, dok sam je snimao kako pliva, primetio sam da su neki ožiljci stari, a da su neki baš sveži. Verovatno nikada nećemo sa saznati šta je izazvalo ove rane", rekao je on.

Bilo je i onih koji misle da su ogrebotine posledica očešavanja ajkule o koralni greben, sukoba oko ženke, a možda i posledica neprijatnog susreta sa ražama. Zbog karakterističnih ožiljaka na nosu, ima onih koji misle da su to "uspomene" na susret sa omiljenim plenom - fokama.

Sprakman je snimak postavio u januaru ali je ove sedmice postao viralan. Velike bele ajkule su najveće ribe predatori na svetu. Njihova tela u obliku torpeda im omogućavaju da dostignu brzinu od 56 km/h. Procenjuje se da ih je u vodama Australije ostalo svega oko 5500.

Kurir.rs